ERC aposta per una llista unitària que superi JxSí i també inclogui la CUP i una part de Podem

ERC ja ha pres una decisió: el 21-D aposta per la llista unitària "de país" sempre que s'hi inclogui –a més d'Esquerra i el PDECat– la CUP i també la part de Podem que representa Albano Dante Fachin. Durant els últims dies hi ha hagut converses entre tots els actors implicats, i aquest dissabte el consell nacional ha avalat l'estratègia de la direcció dels republicans, segons han informat fonts consultades per l'ARA. Ara bé, si no s'arriba a un acord per incloure tots els partits a la candidatura –també hi hauria MES i Demòcrates–, ERC optarà per presentar una candidatura en solitari. El límit per registrar les coalicions és aquest dimarts, 7 de novembre.

La CUP, però, no prendrà una decisió definitiva fins al cap de setmana que ve, quan reunirà la seva assemblea. Un fet que dificulta que abans de dimarts es registri aquesta coalició que superaria JxSí i, a més dels independentistes, inclouria els sobiranistes de Podem que criden a oposar-se al 155 i a defensar la legitimitat de les decisions que pren el Parlament, encara que això signifiqui la DUI i l'inici d'un procés constituent. El secretari general de Podem, Albano Dante Fachin, ja s'ha posicionat a favor de crear un front comú per defensar l'autogovern, a diferència de Catalunya en Comú, que prefereix establir una estratègia compartida sense aliar-se electoralment amb l'independentisme.

Els republicans sempre s'han mostrat poc partidaris de repetir l'experiència de JxSí. Sovint, fonts de la direcció recorden com el 27-S la suma entre ERC i el PDECat (CDC) va representar el pitjor resultat conjunt de les dues formacions. Aquesta no és tampoc ara l'estratègia a seguir, expliquen a l'ARA fonts d'Esquerra. Per això, si es vol remarcar el caràcter plebiscitari del 21-D aposten per una gran coalició de "demòcrates" que defensi l'autogovern de Catalunya i també la llibertat dels presos polítics.

La reunió del consell nacional d'ERC d'aquest dissabte ha estat marcada pels empresonaments de dijous de vuit consellers del Govern. El president d'ERC, Oriol Junqueras, no ha pogut, per tant, dirigir-se als consellers del partit, que li han reservat una cadira buida (a ell i als altres cinc representants del partit a la presó o a Bèlgica amb una ordre internacional de cerca i captura). La secretària general dels republicans, Marta Rovira, ha exigit l'alliberament de tots els presos polítics, també dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, i ha fet una crida a l'independentisme a tornar a "guanyar" a les urnes.

Des de Bèlgica, el president del Govern, Carles Puigdemont, ja s'havia posicionat a favor d'aquesta gran candidatura unitària abans que el consell nacional d'ERC comencés la reunió. El PDECat també aposta per la unitat del sobiranisme, i la CUP, que aquest dissabte ha reunit el consell polític a Perpinyà, no prendrà una decisió definitiva fins la setmana que ve. Una de les organitzacions que dona suport a la CUP, Poble Lliure, també aposta per una candidatura àmplia "que implementi la República i pacti l'acció governamental posterior a les eleccions".