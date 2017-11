El PDECat aposta per una "gran llista de país" per a les eleccions del 21-D

El PDECat aposta per una llista unitària a les eleccions del 21 de desembre. "És el moment d'una gran llista de país", ha explicat la coordinadora general del partit, Marta Pascal, en roda de premsa després de la reunió del partit avui al Parlament. Segons ha explicat Pascal, l'objectiu de la formació és que la llista la puguin compartir "totes les formacions que volen la llibertat, l'amnistia i la defensa de les institucions". Una definició àmplia amb què es busca facilitar la participació de Podem i, fins i tot, dels comuns.

Diverses fonts del partit han explicat a l'ARA que durant la reunió d'aquest matí al Parlament -molt concorreguda i amb moltes intervencions- han predominat les veus que han apostat per una llista àmplia. La situació excepcional que viu Catalunya després de l'empresonament ahir del vicepresident, Oriol Junqueras, i set consellers ha sigut un factor determinant per acabar d'inclinar la balança cap a aquesta direcció.

Caldrà veure, però, quina és la posició de la resta d'actors. Ahir mateix, just després de conèixer el seu empresonament, Junqueras publicava un article a l'ARA en què s'allunyava de la llista unitària i defensava que "cadascú triï la millor fórmula per concórrer a les eleccions". "Que cap demòcrata es quedi a casa el 21-D, que cap persona que estima la llibertat deixi d'anar a votar, que cada partit s'esforci a fer el millor resultat possible i que la unitat d'acció i una estratègia compartida sigui allò que ens uneixi, amb respecte a totes les sensibilitats", afegia.

Tanmateix, Pascal ha opinat aquest divendres que "cal concentrar esforços" davant la voluntat manifesta de l'Estat de reduir "Catalunya a una diputació provincial". Per això, ha demanat que tothom "doni el millor" de si mateix per "sumar esforços i inundar les urnes contra Mariano Rajoy" i insistir davant la comunitat internacional i Europa "que aquest país no es quedarà de braços plegats".

Tot i que no ha entrat a detallar si aspira que en aquesta llista hi pugui haver representants dels comuns, Pascal ha subratllat que hi ha de cabre tothom que vulgui defensar les institucions i fer un front "contra la política de Rajoy". Així, ha evitat parlar del fet que l'objectiu de la llista sigui "tirar endavant la República" i ha prioritzat els eixos bàsics de "la llibertat dels presos polítics" i la defensa de les institucions. Tanmateix, ha subratllat que el PDECat ja ha demostrat fins ara amb les seves votacions que creu que un estat propi per a Catalunya és "l'única solució a l'enquadrament del país en el context dels estats normals del món".

Oberts a la participació de Puigdemont

Malgrat que encara s'han d'abordar tots els serrells sobre com ha de ser aquesta candidatura, Pascal ha obert la porta al fet que els consellers empresonats ahir i els que són a l'estranger -també el president Carles Puigdemont, si així ho desitja- puguin formar part de la llista unitària. Tanmateix, ha remarcat que encara no n'han pogut parlar amb ells, i que és necessari que ells ho vulguin.

Sobre la taula de l'independentisme ja fa dies que hi ha l'opció d'impulsar una candidatura conjunta en què els dirigents independentistes empresonats i juguin un paper cabdal. De fet, en un primer moment la proposta era que l'encapçalessin els presidents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats ja fa més de dues setmanes.

Les opcions de Santi Vila, sota mínims

A l'espera de si és possible dur a terme una llista unitària, el PDECat ha activat ja els procediments interns de cara a les eleccions. La principal incògnita és qui serà el cap de cartell del partit -acabi o no sent cap de llista-, i la situació és més aviat incerta. Fins ara, l'únic en fer el pas oficialment ha estat l'exconseller Santi Vila, però diverses fonts del partit apunten que no creuen que s'acabi presentant a unes primàries perquè les perdria.

Diverses fonts han coincidit a explicar que les declaracions de Vila dimarts qüestionant la resta dels seus companys a l'executiu català han generat molt malestar entre els quadres del PDECat, també entre aquells que veien amb bons ulls la candidatura del conseller. Un distanciament que ahir ja es va fer evident durant la jornada a l'Audiència Nacional.