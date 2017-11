Echenique defensa que Iglesias hauria fet "deixament de funcions" si no hagués "intervingut" Podem Catalunya

Albano Dante Fachin ja és història per a la direcció estatal de Podem. El secretari d'organització del partit lila, Pablo Echenique, ha parlat del "ja ex secretari general" de Podem Catalunya i ha defensat que des de la direcció estatal es procedís al seu cessament si no dimitia. "Hauríem fet deixament de funcions", ha valorat Echenique, en cas que Pablo Iglesias hagués optat per deixar via lliure al fins avui líder de la branca catalana de Podem, que aquest matí ha estripat el carnet.

Davant la insistència dels periodistes sobre l'actuació de Fachin, el secretari d'organització ha reconegut que "fa mesos" que no entén els moviments que ha fet el fins avui líder de Podem Catalunya però ha focalitzat el seu discurs a posar en valor el paper de la militància. "L'òrgan màxim és l'assemblea ciutadana", ha insistit Echenique, que no ha volgut estendre's en valoracions sobre la baixa de Fachin: "Hem de renunciar als debats improductius entre dirigents". Ha expressat el seu "orgull" per la consulta que Iglesias va imposar a la militància catalana per decidir si volien concórrer a les eleccions del 21-D amb Catalunya en Comú. "Tindrà un rècord de participació", ha explicat Echenique, que ha situat en 16.700 les votacions que ja s'han registrat entre els inscrits a Podem Catalunya.

El dirigent ha defensat que Podem és la formació "més descentralitzada" i ha rebutjat que la convocatòria a la militància per votar la coalició amb Catalunya en Comú (CatComú) sigui una "intromissió". Echenique ha defensat que els comuns i Podem es presentin en solitari a les eleccions -sense fer coalicions amb els independentistes- i, en aquest sentit, ha defensat que la pregunta de la seva consulta vagi orientada exclusivament a pactar amb CatComú. "Les coalicions electorals s'han de registrar abans de dimarts a les dotze de la nit", ha clarificat Echenique, que ha ignorat fórmules com registrar llistes blanques tal com ha fet la CUP o el sector proper a Albano Dante Fachin. Malgrat tot, Echenique ha assegurat que no tanca la porta a parlar amb els partits independentistes després de les eleccions, un punt que no ha vist "contradictori" amb vetar una llista unitària prèvia. "Tenim clar que no arribarem a acords amb el PDECat", ha valorat el dirigent de la formació lila. De fet, Echenique ha sigut clar quan ha dit que la proposta de la consulta a la militància es va decidir quan Fachin va valorar negociar amb les forces independentistes la possibilitat de presentar-se en coalició als comicis.

Echenique ha criticat també l'actuació judicial contra els dirigents de l'independentisme que continuen empresonats, però no ha volgut ser taxatiu. "Apareixen dubtes de si el govern espanyol i el fiscal general de l'Estat, que és pròxim a l'executiu i està reprovat pel Congrés, s'han passat de frenada", ha assenyalat el secretari d'organització del partit lila. Echenique ha subratllat que el jutge belga que ha deixat en llibertat provisional Carles Puigdemont i la resta de consellers ha pres una decisió "absolutament diferent" a la de l'Audiència Nacional, i ha recordat que el Tribunal Suprem va permetre preparar la defensa amb més temps als membres sobiranistes de la mesa del Parlament.

Echenique també ha criticat que "l'esperit de l''a por ellos'" s'hagi apoderat de l'ambient, fet que ha argumentat amb l'ànim de "venjança" que es desprèn, al seu parer, de les decisions judicials sobre l'independentisme o les "bromes" d'agents de la Policia Nacional contra Oriol Junqueras quan el vicepresident era traslladat cap a la presó. "Sembla lògic cridar a la prudència i al seny", ha avisat.

Podem s'ha tornat a "donar la raó" i ha recordat que les enquestes apunten que el referèndum pactat és l'opció que més consens genera a Catalunya. "Una tercera opció d'encaix constitucional comptaria amb 15 punts d'avantatge sobre la independència", s'ha congratulat Echenique.

Dard a Xavier Trias

En la seva distància evident amb el PDECat, Podem ha criticat durament Xavier Trias per la informació que el vincula amb un 'trust' a l'estranger. "La dreta espanyola i la catalana operen de la mateixa manera: s'embolcallen amb la bandera però l'única pàtria que tenen és la dels diners", ha dit la portaveu del partit, Noelia Vera. En ser preguntada per si un hipotètic trencament del pacte d'Ada Colau amb el PSC podria necessitar el suport del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Vera ha rebutjat aquest escenari per la llunyania que, des del seu punt de vista, hi ha entre les dues formacions.