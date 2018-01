Eduard Pujol: la resolució del TC sobre la investidura de Puigdemont està feta per "no molestar el govern espanyol més del compte "

El diputat d'JxCat al Parlament Eduard Pujol ha criticat aquest diumenge que la resolució del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura de Carles Puigdemont està feta per "no molestar més del compte al Govern".

En declaracions als mitjans davant del Parlament, ha alertat que la decisió del TC "és mantenir la llibertat condicional, preventiva i vigilada de la democràcia", i que, al seu parer, no defensa els drets dels diputats de la Cambra. "Davant l'opció de defensar els drets dels diputats han optat per fer puntes de coixí, un vestit a mida per a no molestar més del compte al Govern espanyol", ha recriminat.

Pujol ha defensat que aquesta resolució és una derrota del govern espanyol i ha demanat a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que dimiteixi immediatament com un "acte de coherència". També ha expressat que a Catalunya han de decidir els catalans i que delegaran "la sobirania del poble a cap tribunal per molt constitucional que sigui". Per això, ha assegurat que dimarts es celebrarà el ple d'investidura al Parlament i que els diputats de Junts per Catalunya assistiran a la Cambra.

Pujol ha expressat la seva convicció que el president del Parlament, Roger Torrent, "actuarà d'acord amb la legitimitat del seu càrrec, amb el pes de la història, amb la dignitat del país i que farà tot el que calgui per protegir els drets dels diputats". A més, Li ha mostrat el seu suport per defensar el mandat de les urnes del 21 de desembre i perquè Puigdemont sigui investit com a president de la Generalitat.

Preguntat per si tenen algun candidat alternatiu si el Tribunal Suprem no accepta l'autorització perquè Puigdemont acudeixi al ple, ha reiterat que Puigdemont és l'únic candidat: "El 'pla a' és la democràcia i el 'pla b' és la democràcia. el 'pla a' a la investidura és Puigdemont i el 'pla b' a la investidura és Puigdemont ".

JxCat recorrerà la resolució del TC i no descarta acudir a Estrasburg



La diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis ha anunciat que els advocats de la formació estan estudiant presentar un recurs a la resolució del TC i també ha plantejat la possibilitat d'acudir al Tribunal Europeu de Drets Humans. Ha criticat que el TC va prendre mesures cautelars que, al seu parer, no estan previstes en la seva llei orgànica, i ha afirmat que JxCat manté la seva posició "de dignitat, una posició que està fent caure les màscares i els pilars bàsics de l'estat de dret ".