Elsa Artadi diu que JxCat, ERC i la CUP estan negociant tres punts comuns als seus programes

La cap de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha explicat aquest divendres que estan negociant amb ERC i la CUP tres punts comuns per incorporar als seus programes electorals. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Artadi ha explicat quins són aquests punts: demanar l'alliberament dels presos -aquest punt variaria en funció del que passi aquest divendres al Tribunal Suprem- i no a l'aplicació de l'article 155; donar validesa i reconeixement del resultat del referèndum de l'1 d'octubre a través de les eleccions del 21-D per "donar resposta al mandat dels ciutadans", i desplegar polítiques socials per "eixamplar la base i empoderar-la" amb l'obertura d'un procés constituent.

Artadi ha explicat que les tres formacions s'han emplaçat a una reunió per a aquest dilluns per acabar de tancar un acord sobre aquests tres punts que a hores d'ara tenen sobre la taula. La cap de campanya de Junts per Catalunya diu que assumeixen com a "vàlid el mandat de l'1-O" i confien que el 21-D la ciutadania torni a votar a favor de l'independentisme. "El 21-D és la conseqüència de l'1-O; el resultat va ser el que va ser, nosaltres el donem per vàlid. Tenim confiança que les eleccions del desembre seran una gran oportunitat per fer el referèndum acordat que no va deixar fer Mariano Rajoy".

Després de presentar el lema de campanya de JxCat -'Puigdemont, el nostre president'-, Elsa Artadi ha tornat a posar en valor la figura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat "legítim", i per això ha reiterat la seva aposta per restituir el Govern si l'independentisme guanya el 21 de desembre. De fet, encara que ERC fos la llista més votada, Artadi ha apostat igualment perquè Carles Puigdemont continuï sent el president: "Ens comprometem que Carles Puigdemont sigui el president; no ens veiem investint algú altre. Oriol Junqueras és el vicepresident del Govern".

Artadi tampoc és favorable a la proposta que ha llançat diverses vegades la número 2 de la llista d'ERC, Marta Rovira, de formar dos governs, un de legítim i un altre de caràcter més executiu i tècnic: "Els països normals tenen un Govern; si hem d'anar a un escenari de normalitat, no podem tenir dos governs".