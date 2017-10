Enric Millo: "La primera autoritat de Catalunya ara és Mariano Rajoy"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha afirmat de manera contundent que en aquest moment "la primera autoritat de Catalunya és Mariano Rajoy". Millo ha explicat a RAC1 i Catalunya Ràdio que després de la publicació al BOE de les mesures de l'article 155, Carles Puigdemont ja no és el president de la Generalitat.

"Les mesures ja són efectives en aquests moments i els membres del Govern es donen per informats amb la publicació al BOE. Ja no tenen poders, no tenen nòmina ni capacitat per prendre decisions", ha explicat. El que no ha aclarit, a preguntes dels periodistes, és què passarà si els membres del Govern destituïts no acaten aquesta decisió i es presenten al despatx a treballar com si no hagués passat res. "Tothom és prou responsable", ha afegit.

Sobre si els funcionaris faran cas als nous mandataris de les conselleries, Millo ha dit: "El govern espanyol confia plenament en la lleialtat institucional de tots els funcionaris de la Generalitat, que seguiran fent la seva feina".

Qui mana ara?

"La primera autoritat de Catalunya ara és Mariano Rajoy", ha recordat el delegat del govern espanyol, que ha afegit: "Cada ministeri prendrà les decisions que cregui convenients [ com la de destituir el major Trapero], però seran les mínimes i necessàries".

"L'autogovern de Catalunya el garantim amb l'aplicació d'aquestes mesures, ja que fins ara estava segrestat", ha explicat.

Eleccions el 21-D

Enric Millo assegura que les eleccions del 21 de desembre convocades per l'Estat seran eleccions al Parlament de Catalunya com sempre: "L'objectiu polític de la independència és legítim, però es demana que es defensi des de l'estat de dret d'acord amb les regles del joc, que és el que s'havia trencat. No em consta que es vulguin il·legalitzar partits ni programes electorals".