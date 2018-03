Entitats i sindicats es reactiven contra la repressió

La societat civil pròxima a les tesis sobiranistes torna a fer un pas endavant. Avui es presenta l’Espai Democràcia i Convivència, una plataforma que aglutina entitats i sindicats i que vol reivindicar la necessitat de recuperar les institucions catalanes, demanar l’alliberament dels presos polítics i treballar per la cohesió social. Es tracta d’una reconversió de la Taula per la Democràcia, que va néixer pocs dies després de les detencions del 20 de setembre passat per denunciar “la retallada de llibertats i drets fonamentals”.

Les organitzacions promotores són les que ja integraven el primer col·lectiu: l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, l’ANC, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, CCOO, la UGT, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global, Òmnium Cultural, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Unió de Pagesos. En queden excloses les formacions polítiques. Segons han explicat a l’ARA fonts de la plataforma, la intenció és que des d’aquest espai es promoguin conferències i taules de reflexió sobre “la baixa qualitat democràtica i la falta de llibertats”.

El col·lectiu està format per entitats independentistes i d’altres que no ho són. Un dels punts del manifest que avui faran públic, al qual ha tingut accés l’ARA, subratlla que “els problemes polítics no han de tenir una resposta repressiva”. “Per això demanem a totes les institucions catalanes, de l’Estat i europees, buscar [...] la negociació política”, continua. La crida a l’entesa amb el govern espanyol contrasta amb el full de ruta de l’ANC, que aposta obertament per investir Puigdemont i implementar la República.

Aquesta plataforma revifa en paral·lel a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de bastir un “front democràtic” i una “resposta unitària” amb partits, entitats i sindicats per defensar “les llibertats i els drets del país”. De fet, ahir Torrent va rebre CCOO, la UGT i Unió de Pagesos, que formen part de l’Espai Democràcia i Convivència. Però també les patronals Pimec i Cecot. Els dos sindicats majoritaris van agafar el guant de Torrent i van mostrar-se predisposats a buscar una solució “unitària” per revertir la situació política. Així ho va expressar després de la trobada el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, que va defensar la necessitat de construir “espais de convivència” amb una condició: abandonar la unilateralitat. De fet, ahir el secretari general de la UGT, Camil Ros, va demanar recuperar l’esperit del 10 de juliol del 2010 -en què hi va haver una mobilització unitària contra la sentència de l’Estatut que aglutinava també el PSC- i va descartar una resposta com l’aturada general de després de l’1-O.

Pimec també va rebutjar una vaga general, i el seu president, Josep González, va reclamar formar govern “al més aviat millor”. Antoni Abad, president de la Cecot, va reiterar la petició i va reclamar diàleg amb l’Estat perquè l’economia no se’n ressenti. Per la seva banda, Unió de Pagesos va incidir en la necessitat de restituir el govern “legítim”. Els últims empresonaments han servit de detonant per reactivar el teixit associatiu sobiranista.