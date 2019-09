La candidatura d'Errejón al 10-N es dirà Més País

Malgrat que no ho han dit durant l'hora i mitja d'assemblea que s'ha celebrat aquest dimecres a la tarda a Madrid, fonts de la futura llista han confirmat després de l'acte que la candidatura d'Íñigo Errejón a les eleccions generals del 10-N es dirà Més País. L'assemblea ha confirmat la ja anunciada candidatura, però no on es presentaran. Ara per ara, la candidatura només s'ha confirmat a Madrid i València, on concorreran de la mà de Compromís. Errejón ha plantejat la creació d'un comitè electoral per avaluar on tenen opcions reals d'aconseguir representació, i presentar-se només en aquests territoris.

Ser l'alternativa "al bloqueig i a l'abstenció" i la garantia que es formi un govern progressista ha sigut l'eix al voltant del qual han girat els discursos del líder, Íñigo Errejón, i d'altres companys de la formació com Gabriel Ortega o Esther Gómez. Malgrat que el nom de Més País sona des de fa temps com l'opció preferida, cap dels participants ho ha confirmat. Hi ha hagut consens sobre el lideratge d'Errejón, una llista diversa amb candidats LGTBI+ i una aposta ecologista i feminista en un programa encara per concretar.