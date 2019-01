Espanya vol "unitat d'acció" de la UE sobre Veneçuela mentre PP i Cs reclamen reconèixer Guaido

Espanya no es posiciona sobre l'autoproclamació del president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Juan Guaido, mentre la dreta pressiona perquè Pedro Sánchez el reconegui. El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha demanat "no fer seguidisme de ningú" i s'ha mostrat partidari d'emetre una resposta conjunta des de la Unió Europea. Això sí, ha assegurat que hauria de produir-se un "debat ràpid entre els ministre d'Exteriors", abans de donar una versió "en calent". Borrell ha fet aquestes declaracions en un debat amb el seu homòleg portuguès, durant el qual s'ha assabentat de la notícia.

Debemos preservar la unidad de acción de la #UniónEuropea ante la crisis institucional en #Venezuela. Estamos trabajando para tomar una decisión juntos con la rapidez necesaria. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 23 de gener de 2019

A banda del president d'Estats Units, Donald Trump, qui també ha defensat el moviment de Guaido contra la presidència de Nicolás Maduro ha estat el líder del PP, Pablo Casado, que ha demanat al cap de l'executiu espanyol que el reconegui com a "president legítim". Casado s'ha apropat fins a la Puerta del Sol de Madrid, on s'han concentrat centenars de veneçolans i ha celebrat que "per fi sortirà el dictador Maduro". "Volem agrair els EUA, Brasil, Colòmbia, que d'una vegada per totes demanen que acabi la repressió i la misèria a Veneçuela. Estem amb vosaltres i guanyarem perquè la llibertat sempre s'imposa a la tirania", ha clamat micròfon en mà.

De la seva banda, el president de Cs, Albert Rivera, també ha demanat al govern espanyol que reconegui Guaido com a president de Veneçuela, "tal com han fet EUA o Canadà, perquè s'obri pas a una transició democràtica que torni la llibertat i la veu als veneçolans". "Teniu tot el meu suport", ha indicat en una piulada a Twitter.