Espanya és el país on més creix la percepció de la corrupció juntament amb Hongria i Xipre, segons TI

La percepció de la corrupció a Espanya està disparada, segons l'índex que elabora cada any Transparencia Internacional, i que ha sigut presentat aquest dijous a Madrid. L'Estat és, juntament amb Hongria i Xipre, el país del món on més creix la percepció de corrupció de tot el món, i se situa a la cua d'Europa en aquest indicador, a l'altura de Xipre i la República Xeca.

L'ONG de la transparència ha responsabilitzat el govern espanyol i els partits polítics d'aquest pèssim resultat, i els ha comminat a arribar a un pacte d'Estat contra la corrupció, i a aprovar ja el projecte de llei per acatar aquesta xacra que actualment ja es debat al Congrés dels Diputats. Jesús Lizcano, president de TI a Espanya ha acusat els partits i el govern de Mariano Rajoy de "menystenir" els Ciutadans amb la seva inacció sobre la corrupció.

Amb 57 punts, Espanya se situa en el número 42 del món, per sota de Botswana o Qatar, entre altres, en percepció de la corrupció, i perd vuit punts en els últims sis anys, i un punt respecte al rànquing del 2016. Això suposa un nou mínim històric per a l'Estat.

Segons Lizcano, el Procés no ha influït gaire en el rànquing espanyol, tot i que l'augment de la preocupació per la independència de Catalunya va fer disminuir la preocupació per al corrupció, segons els informes mensuals del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).