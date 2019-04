Junqueras: "Nosaltres som els més independentistes de tots els independentistes"

Oriol Junqueras ha posat sobre la taula els eixos de la campanya d'ERC en l'entrevista que li ha fet aquest matí la directora de l'ARA, Esther Vera. Una entrevista autoritzada per la Junta Electoral Central i feta per videoconferència des de la presó de Soto del Real. Junqueras ha defensat el vot als republicans pel seu compromís amb la independència i per la necessitat de condicionar un futur govern del PSOE.

"Som els més independentistes de tots els independentistes", ha reivindicat l'exvicepresident, en plena pugna per l'espai sobiranista amb JxCat. Sense voler entrar en les diferències estratègiques amb la formació de l'expresident Carles Puigdemont, Junqueras ha defensat que la nova estratègia d'ERC no implica una rebaixa dels seus plantejaments. "A velocitat ningú ens guanyarà, ni a voluntat. Érem independentistes quan ningú ho era. Però les coses no passen perquè tu vulguis, les coses passen perquè ho vols i ho fas bé, i construeixes un projecte prou ampli i compartit. Aquest és l'objectiu d'ERC: construir un projecte prou gran, ampli i divers per guanyar com més ràpid millor".

ERC es juga la victòria electoral el 28-A pel flanc independentista, però també per la frontera amb el PSC, que pot recollir el vot útil de la por a un govern d'extrema dreta. Junqueras ha insistit que el vot d'ERC garantirà que el PSOE "no li regali el govern al PP o faci ministres el senyor Albert Rivera o a la senyora Arrimadas", en al·lusió a un possible pacte del PSOE amb Cs que els republicans branden a cada míting. Junqueras també s'ha mostrat preocupat per la influència que té Vox sobre la resta de partits: "Tenim l'extrema dreta i una dreta cada vegada més extrema", ha dit, i ha censurat que el PSOE s'hagi "aixecat de la taula de diàleg" per la manifestació de les tres dretes a la plaça Colón de Madrid.

Junqueras i la resta de presos que són candidats han pogut concedir entrevistes i participar en actes electorals perquè aquests dies no hi ha judici al Tribunal Suprem. Les sessions es reprenen demà, en un procediment que Junqueras ha qualificat "d'injust", i ha reiterat que "qualsevol condemna serà contrària a la justícia". "Som innocents perquè no hi ha res del que hem fet que estigui previst al Codi Penal".