L'exministre d'Exteriors Alfonso Dastis serà el pròxim ambaixador d'Espanya a Itàlia

L'exministre popular d'Exteriors i Cooperació Alfonso Dastis serà el pròxim ambaixador d'Espanya a Itàlia. Després que la setmana passada el ministre Josep Borrell anunciés la seva voluntat de resoldre els gairebé quaranta relleus a les ambaixades espanyoles, avui el diari especialitzat 'The Diplomat in Spain' confirmava el canvi a Roma.



A més, altres mitjans també apunten que l'ex secretari d'estat d'Exteriors Ildefonso Castro assumirà l'ambaixada espanyola a Irlanda, mentre que l'exsecretari de Cooperació i per a Iberoamèrica i el Carib Fernando García Casas ho farà al Brasil, i l'exsotssecretària Beatriz Larrotcha a Bèlgica. Així, el que va ser cap del departament d'internacional del gabinet de Mariano Rajoy, Bernardo de Sicart, serà l'ambaixador a Luxemburg.



Queda pendent la substitució de l'ambaixada de Washington, encara en mans de Pedro Morenés, i del representant davant les Nacions Unides a Nova York, Jorge Moragas. Pel que fa a aquest últim càrrec, possiblement recaurà en Agustín Santos, actualment cònsol a Perpinyà (França).