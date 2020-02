La nova fiscal general i la 'campanya' a favor de la seva 'abstenció massiva'

¿S'haurà d'abstenir la nova fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, en totes les causes que puguin estar relacionades amb el seu pas pel govern de Pedro Sánchez com a ministra de Justícia, entre el 7 de juny del 2018 i el 13 de gener del 2020?

L'opinió publicada així ho ha consagrat. Fonts de la mateixa Fiscalia del Suprem han donat, de manera anònima, el seu suport a aquesta idea des del moment en què va transcendir que Sánchez, després de cessar-la com a ministra, l'havia escollit per ocupar el lloc de fiscal general de l'Estat.

El desembre del 2018, sota el govern de Sánchez, es va aprovar una reforma de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ). Segons l'article 351.f, sobre els jutges i magistrats en situació de "serveis especials", quan siguin nomenats per a càrrecs polítics o de confiança, "els jutges i magistrats, i els funcionaris d'altres cossos, que reingressin a la carrera corresponent s'han d'abstenir, i si s'escau poden ser recusats, d'intervenir en qualssevol assumptes en què siguin part partits o agrupacions polítiques, o aquells dels seus integrants que tinguin o hagin tingut càrrec públic".

Així mateix, d'acord amb l'Estatut Orgànic del ministeri fiscal, "els membres del ministeri fiscal no poden ser recusats. S'han d'abstenir d'intervenir en els plets o causes quan els afectin algunes de les causes d'abstenció establertes per als jutges i magistrats en la llei orgànica de l poder judicial , quan els siguin aplicables. Les parts intervinents en aquests plets o causes esmentats poden acudir a l superior jeràrquic de l fiscal de què es tracti i sol·licitar que , en els supòsits esmentats , s'ordeni la seva no-intervenció en el procés".



I, a més, puntualitza: "Quan es tracti del fiscal general de l'Estat ha de resoldre la Junta de Fiscals de Sala, presidida pel tinent fiscal del Tribunal Suprem". D'altra banda, l'article 356.f de l'esmentada LOPJ assenyala que "quan es presenti com a candidat en eleccions per accedir a càrrecs públics representatius al Parlament europeu, Congrés dels Diputats, Senat, assemblees legislatives de les comunitats autònomes o corporacions locals, si no és elegit ha d'optar, i comunicar-ho així al Consell General de Poder Judicial, en el termini de trenta dies, per continuar en la situació d'excedència voluntària o per reingressar al servei actiu".



El fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Martín Rodríguez Sol, després de presentar-se com a candidat número dos per Barcelona a la llista d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) a les eleccions al Parlament del 2015 i no resultar elegit, va elevar al Consell Fiscal –òrgan consultiu de la Fiscalia General de l'Estat– la pregunta sobre si se li havia d'aplicar retroactivament la norma de l'abstenció, tenint en compte que l'article de 351 de la LOPJ havia sigut introduït amb la reforma del 28 de desembre del 2018.



El Consell, que està presidit pel fiscal general de l'Estat, en aquest cas María José Segarra, va abordar la qüestió i la possible aplicació de les normes apuntades, a les quals s'afegia l'article 356.f de la ja esmentada LOPJ.



El 18 de setembre del 2019, el ple del Consell Fiscal va resoldre la consulta elevada per Rodríguez Sol.



Heus aquí la seva decisió:



"El Consell Fiscal va resoldre una consulta plantejada sobre l'extensió del deure legal d'abstenció dels fiscals que es presenten a determinats càrrecs polítics que disposa l'últim apartat de l'article 351 de la llei orgànica del poder judicial (després de la reforma introduïda per la llei orgànica 4/2018, del 28 de desembre), en el sentit d'entendre que aquesta previsió s'estén sense límit temporal (ja que el legislador no especifica res al respecte) i afecta qualsevol fiscal que es trobi en aquest supòsit, encara que hagi exercit la seva activitat política amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest precepte".



Queda clar, doncs, que afecta "qualsevol fiscal", però aquí hi ha el quid de la qüestió.



¿Dolores Delgado pot considerar-se un jutge o fiscal qualsevol que després d'actuar en un càrrec públic torna a la seva carrera?



No és el seu cas. Ella ha sigut proposada i designada per ocupar un alt càrrec de l'Estat: el seu encàrrec és el de dirigir el ministeri públic.



Per tant, no pertany a la carrera fiscal en el moment d'ocupar aquest cos, tenint en compte que està en situació de "serveis especials".



D'altra banda, el fiscal general de l'Estat no assumeix personalment els assumptes que arriben al ministeri fiscal, sinó que la seva funció és dirigir tota l'activitat en termes més generals.



Així doncs, hi ha una diferència substancial entre el càrrec polític –perquè sí, assumim-ho, és una funció política– i el fiscal del carrer que ha passat per una activitat o càrrec polític i torna al seu anterior lloc de treball –és el cas del fiscal Martín Rodríguez Sol ja esmentat– per continuar la seva feina en la investigació criminal.