Fachin: "Descarto bastant votar Catalunya en Comú"

L'exlíder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, descarta "bastant" votar Catalunya en Comú. L'endemà de dimitir del càrrec com a conseqüència del seu enfrontament amb la direcció estatal del partit, Fachin ha assegurat en una entrevista a 'El món a RAC1' que vol "escoltar què diuen els companys dels comuns", però veu difícil que sigui aquesta la papereta que esculli el 21 de desembre.

L'exdiputat de Catalunya Sí que es Pot ha explicat que anirà a votar, però que encara no ha decidit qui votarà, i ha insistit que no formarà part d'una llista d'ERC ni de la CUP. "He parlat aquests últims dies amb gent d'ERC, de la CUP, del Procés Constituent, amb gent que més enllà de compartir la independència com a objectiu polític creu que hi ha una manera d'expressar-se des de l'esquerra, que la sobirania recau en el poble de Catalunya. Estem treballant per veure si és possible fer una proposta conjunta amb gent tan diversa", ha explicat Fachin. "Si no hi ha alguna cosa que valgui la pena, me'n vaig cap a casa", ha remarcat. També ha admès que tant els "'timings'" com la "capacitat jurídica" fan difícil que aquesta llista conjunta pugui ser una realitat.

L'ex secretari general de la formació lila ha insistit també que ell no és independentista. "Amb el que està passant, la pitjor trampa que ens poden fer és dividir-nos entre independentistes i no independentistes. Hi ha una amenaça més gran. La meva manera d'entendre com es podria sortir d'aquesta situació és buscar una manera de conviure des del respecte i la igualtat dels pobles de l'Estat", ha reflexionat. "La gent que el dia 3 d'octubre va sortir amb la bandera republicana espanyola comença a entendre que si algun dia hi ha una república espanyola és perquè des de Catalunya s'està fent tot el possible per trencar un marc que s'imposa per la violència", ha afegit.

En aquest sentit, Fachin ha reconegut que no és "la mateixa persona que abans de l'1 d'octubre". "El que vaig veure l'1 d'octubre m'ha canviat. El que vaig veure el 3 d'octubre m'ha canviat. Veure la Guàrdia Civil entrar a mitjans de comunicació m'ha canviat. I això no és canviar de camisa, és que la realitat va variant, vas veient coses. He canviat després de veure com apallissaven la gent del carrer", ha explicat. L'exlíder de Podem ha assegurat que li fa "pànic" que s'oblidi "el que va passar el dia 1 i el dia 3", i ha subratllat: "El dia 3 va fer tremolar molt més les estructures d'aquest estat autoritari que la declaració [d'independència] del 27 d'octubre".

Decepció amb Podemos

Sobre els motius que l'han portat a abandonar la direcció i la militància de Podem, Fachin ha explicat que ell s'havia incorporat a aquesta formació perquè es presentava com un partit que "venia a trencar el règim del 78", però que ara en canvi "parla dels consensos del 78". "Hi havia sobre la taula una cosa amb voluntat de ruptura i el que passa a Catalunya ha fet retrocedir aquesta idea primigènia", ha lamentat.

"El que ha passat entre Podem i Podemos reflecteix el que està passant a la societat. Tenim un Podemos que ha sigut històricament valent a l'hora de defensar una idea del territori, de l'Estat. Però arriba un moment que la pressió de l'estructura estatal fa que no es pugui fer compatible un projecte estatal amb un de català", ha explicat Fachin, que ha acusat directament la direcció estatal del partit d'haver "prohibit" a Podem "parlar amb organitzacions que defensen" un projecte polític diferent del seu "però que és democràtic". "La realitat catalana es veu molt millor des de peu de cercle que des d'un despatx de Madrid", ha advertit.

En referència a les tensions internes al grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Fachin ha reconegut que no té "bona relació" amb Joan Coscubiela, tot i que se saluden. "Quan Rabell i Coscubiela van ensenyar el seu vot [en contra de la declaració d'independència al Parlament] vaig dir: 'Aquí no m'hi puc estar ni un minut més'. La delació, la manca de solidaritat amb el que pensa diferent, és una línia vermella que no es pot traspassar mai", ha sentenciat.