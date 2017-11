Fachin descarta presentar-se a les eleccions del 21-D

La plataforma Som Alternativa, presentada fa dos dies per l'exlíder de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, després de la seva dimissió al capdavant de la formació lila forçada per la direcció estatal del partit, no concorrerà a les eleccions del 21-D. Ho ha anunciat Fachin en una piulada en què ha assegurat: "No serem al Parlament".

Oops! Me parece que se nos quedo el mensaje un poco críptico! https://t.co/Hr0bhqrXWT Si, si... significa que no estaremos en el próximo Parlament! (Y que seguiremos dando guerrita) — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 15 de noviembre de 2017

En un comunicat de la plataforma que ell mateix adjunta en la seva piulada, denuncia que renuncia a concórrer als comicis perquè el calendari del govern espanyol els impedeix "construir majories" i "coordinar una resposta" a l'excepcionalitat del moment polític.