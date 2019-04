Feijóo desafia el discurs centralista de Casado: "La política espanyola és del conjunt de pobles que formem Espanya"

Alberto Núñez Feijóo, president del PP de Galícia, i figura amb més ascendent dins de la formació conservadora, després del president del partit, Pablo Casado, ha desafiat aquest diumenge el discurs centralista del seu líder en un dinar de campanya a Santiago de Compostel·la, reivindicant el galleguisme de la seva formació. "La política espanyola no és Madrid o Barcelona, és el conjunt de pobles que conformem Espanya", ha dit, en un discurs majoritàriament en gallec, i que xoca amb les propostes d'uniformització cultural que ha posat sobre la taula Casado en el seu programa electoral, i que van en contra de les polítiques que tira endavant Feijóo a la Xunta, com l'educació en gallec.

"Aquest partit no va néixer a Madrid o Barcelona, sinó als petits pobles i viles. Som el contrari d'un partit de franquícies com el McDonald's", ha defensat Feijóo, que també ha enviat un altre missatge que podia ser interpretat com un dard soterrat a la direcció del seu partit, al criticar que Vox presenti a la llista per Ourense una "tieta d'Abascal, del País Basc": "Això és el que els importa Galícia", ha reblat, sense remarcar que, precisament, el PP ha presentat de cap de llista per Barcelona una madrilenya, Cayetana Álvarez de Toledo. "Som gallecs i som espanyols", ha afegit Feijóo, que té el discurs més regionalista dins del PP, i que és representant d'una ala més moderada del partit, incòmoda pels viratges extremistes del líder.

Abans de Feijóo, Casado havia continuat en la seva línia dura de la campanya, i ha titllat el president espanyol, Pedro Sánchez, de ser "una amenaça per a Espanya, un perill públic", pels suports dels "independentistes, comunistes" i de Bildu, que ha considerat "vergonyosos". "Aquí hi ha més de 1.000 persones, la banda terrorista n'ha matat més de 800. Aquests etarres són els que ara diuen que ha valgut la pena, que manaran més", ha afirmat.

Com és habitual, també ha burxat Casado en el suport dels independentistes: "[Els independentistes] Han dit per carta que donarien suport a Sánchez si reconeix el referèndum. I Junqueras ha dit que li donaria suport a canvi d'indults, els mateixos que Sánchez no nega que hagi de concedir". Això, malgrat que el líder d'ERC no només no ha demanat l'indult, sinó que el seu entorn ha anticipat que no el demanarà.

En el capítol de les propostes, Casado ha anunciat la creació d'un ministeri de la Família, si és president, perquè, ha dit, "la família és el més important". Des d'aquest nou ministeri s'ha compromès a augmentar les ajudes a les famílies per fer front a l'hivern demogràfic que s'acosta.