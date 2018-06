Felip VI crida a construir una Catalunya "de tots i per a tots" dins de la Constitució

Gairebé nou mesos després que Felip VI s'alineés amb la repressió de l'Estat i acusés el Govern d'haver comès una "deslleialtat inadmissible" amb l'1-O, el rei d'Espanya ha optat aquest dijous per un discurs a favor de l'entesa entre Catalunya i l'Estat. En la seva intervenció a la cerimònia d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, en la qual no ha assistit cap membre del Govern i que ha sigut marcada per les protestes dels CDR, el monarca ha cridat a construir una Catalunya "de tots i per a tots" i ha apel·lat al "diàleg i la convivència permanent" dins del marc constitucional. Un discurs molt en la línia del que defensa el govern de Pedro Sánchez i que arriba poc més d'una setmana abans de la primera reunió entre el president espanyol i el de la Generalitat, Quim Torra.

El rei, que juntament amb la reina Letícia ha presidit la cerimònia al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès), propietat dels germans Roca, ha lloat les "senyes i els valors que han engrandit Catalunya", una Catalunya que "estima una llengua, el català", i les seves "tradicions", "amb les seves institucions històriques d'autogovern i orgullosa de la seva personalitat". Però també ha defensat una Catalunya que ha contribuït al "progrés de tot Espanya", i redoblant la seva crida a la unitat ha reivindicat "una terra des de la qual es va contribuir tant al nostre gran acord de convivència democràtica i cívica en la llibertat, que va culminar amb la nostra Constitució".

Aquest és el segon cop que Felip VI visita Catalunya des que Quim Torra és president de la Generalitat, amb qui va coincidir a la inauguració dels Jocs Mediterranis. En aquella ocasió, però, no va pronunciar cap discurs, i quan ho ha fet aquest dijous Torra i la resta del Govern han decidit plantar-lo. El cap del Govern, de fet, ja va avisar que cap membre del seu executiu participaria en els actes organitzats "per la monarquia espanyola", i va renunciar aquell mateix dia al seu càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona.

En un discurs que ha començat i acabat en català, Felip VI no s'ha estat d'agrair als germans Roca la "generositat i companyia" i l'"oportunitat" de poder celebrar l'entrega de premis al Mas Marroch. "Us ho agraïm de tot cor", ha dit, després que els prestigiosos cuiners hagin rebut nombroses crítiques per haver acollit un acte amb presència del rei. La família Roca va oferir aquest espai a Vilablareix després que l'Ajuntament de Girona denegués aquest any la celebració de la cerimònia a l'auditori de la ciutat, on tradicionalment es feia l'acte.

"Una terra respectuosa amb la diferència, oberta i plural"

En aquest sentit, el rei també ha volgut reivindicar Catalunya com "una terra d'acollida, inclusiva i integradora, respectuosa amb la diferència, oberta i plural", i en una nova crida velada a la convivència a l'estat espanyol ha recordat que la Fundació és un projecte "integrador i sense exclusions", que busca la suma de "voluntats, esforços i esperances" i al qual "s'han sumat homes i dones de tot Espanya".

Unes paraules que pronunciava mentre l'alcaldessa, Marta Madrenas, participava aquesta tarda a Caldes de Malavella en la inauguració de la plaça 1 d'Octubre. I també mentre als voltants del Mas Marroch –els accessos estaven tallats i fortament controlats pels Mossos d'Esquadra– els CDR han organitzat diverses protestes sota la pluja al crit de "No tenim rei!" El partit ultradretà Vox també s'ha manifestant aquesta tarda, però en aquest cas a favor del monarca, i les dues manifestacions han coincidit al polígon industrial d'Aiguaviva, on s'han produït alguns moments de tensió.

La gala dels premis de la Fundació Princesa de Girona s'ha obert amb un debat entre el jugador de bàsquet Pau Gasol, la nedadora paralímpica Teresa Perales i el cardiòleg Valentín Fuster. El discurs del rei ha tancat la cerimònia després d'entregar els premis, que aquest any han sigut atorgats a la cantant Soleá Morente i el violoncel·lista madrileny Pablo Ferrández, l'enginyera de Càceres María Escudero i el químic sevillà Guillermo Mínguez, l'enginyer barceloní José Miguel Bermúdez, l'emprenedora social madrilenya Arancha Martínez i l'organització francesa Article 1.