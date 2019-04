Després d'un any i mig a la presó, Jordi Sànchez ha participat en una roda de premsa. No ho ha fet en llibertat, sinó empresonat a Soto del Real després de l'autorització 'in extremis' de la Junta Electoral Central (JEC). Sànchez va acabar la sessió d'ahir al judici del Tribunal Suprem sense saber si aquest dijous podria participar en la roda de premsa organitzada per Efe. La JEC va comunicar la llum verda a JxCat passades les deu de la nit, quan ja era a la cel·la. Tant és així que s'ha assabentat aquest matí, al centre penitenciari, que finalment podria sotmetre's a les preguntes dels periodistes a través de videoconferència.

Les proves tècniques per oferir en 'streaming' les imatges i el so des de la presó han estat intenses arran del poc marge de temps. De fet, es tracta d'un format inèdit que la JEC va decidir autoritzar després d'una petició del líder d'ERC, Oriol Junqueras. Malgrat les dificultats, però, des de Soto del Real no s'han estalviat l'escenografia: a la sala que ha escollit el centre penitenciari perquè Jordi Sànchez respongués als mitjans de comunicació hi havia col·locada una bandera espanyola i una fotografia del rei Felip VI. El cap de l'Estat ha estat omnipresent a tota la intervenció de l'exlíder de l'ANC, jutjat pel referèndum de l'1 d'octubre.

651x366 El rei Felip VI i la bandera espanyola: l'escenari de fons de la roda de premsa de Jordi Sànchez / EFE El rei Felip VI i la bandera espanyola: l'escenari de fons de la roda de premsa de Jordi Sànchez / EFE

Des de Roses, el president de la Generalitat s'ha referit a l'escena. "No em puc creure que siguem a l'Europa del segle XXI", ha asseverat, equiparant "Espanya i Turquia": "Avui volien humiliar en Jordi Sànchez i el que han aconseguit és que avui hagi transmès més força i fortalesa".

Després de quaranta cinc minuts de rellotge -el permís era fins a les 12:30-, la imatge de Jordi Sànchez ha desaparegut de la pantalla. Anava vestit amb tratge, camisa blanca i un llaç groc a la solapa de l'americana.