Fèlix Larrosa és investit alcalde de Lleida amb els vots del PSC i la regidora Salmerón

Fèlix Larrosa ha sigut investit alcalde de Lleida amb vuit vots dels regidors del PSC i el de la regidora no adscrita Rosa Maria Salmerón. El substitut d'Àngel Ros a la Paeria ha promès el càrrec davant un saló de plens que ha quedat petit per al nombrós públic d'autoritats, polítics, familiars i ciutadans que no s'han volgut perdre una jornada històrica a la capital del Segrià. Larrosa ha rebut la vara de paer en cap de la mà de la que fins ara era l'alcaldessa accidental, Montse Mínguez, la candidata socialista que també optava a l'alcaldia i que va perdre les primàries dilluns.

Tal com havien anunciat, ERC i la Crida per Lleida - CUP han votat per investir alcalde polítics independentistes presos i exiliats, mentre que el PDECat, Cs i el PPC han votat els seus portaveus. Abans de la votació del nou alcalde també ha pres possessió el regidor Joan Queralt, que ha entrat a la corporació després de la sortida de Ros, que no ha sigut present en la sessió.