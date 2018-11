Ferit un assistent a la manifestació de Jusapol en ser empès per les escales del metro

Un home que havia assistit a la manifestació del sindicat de policies Jusapol aquest dissabte al migidia ha resultat ferit, de caràcter lleu, després de ser empès per les escales de l'estació del metro d'Urquinaona, a Barcelona, per una persona que no ha estat identificada. L'incident ha passat al final de la protesta de Jusapol a la Via Laietana de Barcelona i de la concentració de signe contrari convocada pels CDR, totes dues situades a prop de la parada de metro d'Urquinaona.

Testimonis presencials han explicat que el ferit ha estat empès per una persona quan baixava les escales del metro, i que no hi havia hagut cap discussió entre ells. L'home portava una samarreta amb simbologia nazi.

ALERTA! Nou cas de manipulació informativa! L'home del metro no ha estat agredit per portar una bandera espanyola, ha estat per portar una samarreta amb una esvàstica d'un grup neonazi que defensa l'extermini de races, homosexuals, jueus o comunistes. Difusió! pic.twitter.com/GKClmdmnc6 — Joan Mangues (@jmangues) 10 de novembre de 2018

La Guàrdia Urbana ha obert diligències sobre els fets, tot i que la investigació va a càrrec dels Mossos d'Esquadra. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'home ha caigut per les escales del metro i ha patit ferides lleus, entre les quals al cap, de les quals ha estat atès pel personal mèdic al mateix lloc de l'accident, sense necessitat de ser traslladat a un centre sanitari.