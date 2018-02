La cúpula dels Mossos testifica al Suprem per l'1-O a petició de Forn

La cúpula dels Mossos testifica aquest dilluns davant del jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena en la causa per l'1-O. I ho fan a petició del conseller d'Interior empresonat, Joaquim Forn, amb la pretensió que desmenteixin la versió sobre el referèndum del cap de l'operatiu policial, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.

El primer en declarar ha estat l'actual cap dels Mossos Ferran López, en la segona testificació a Madrid en només tres dies. Divendres passat va donar la seva versió sobre l'operatiu policial l'1-O davant de la jutge que porta la causa a l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Va subscriure, a grans trets, la versió de l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero -imputat en la causa a l'Audiència: que no va rebre ordres polítiques per facilitar l'1-O i, per extensió, va rebatre a del cap de l'operatiu policial l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos.

Testifica en aquests moments davant Llarena Joan Carles Molinero, cap de la comissaria superior de Coordinació Central dels Mossos, i Emili Quevedo Malo, cap de la comissaria general Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos. La intenció de la defensa de Forn també és que subscriguin la seva declaració davant de Llarena. El que està clar que sí que faran és anar de la mà amb el testimoni de Trapero. Demà dimarts serà el torn del comissari en cap de la comissaria general d'Informació -encarregada de combatre el terrorisme jihadista-, Manel Castellví, pendent de deixar el càrrec ja que just abans de l'aplicació del 155 va demanar fer un pas al costat. La tramitació per passar a segona activitat, però, pot durar mesos.

En la declaració a l'Audiència la setmana passada Trapero va assenyalar que els Mossos es van reunir dos cops amb Forn i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, abans de l'1-O i els van alertar que podria haver-hi problemes de seguretat, així com demanar que el referèndum no es fes a les escoles. A més, van assegurar que De los Cobos coneixia el desplegament previst per part dels Mossos i no el va esmenar en cap moment. El coronel de la Guàrdia Civil va assegurar davant Llarena que havia advertit Forn abans de l'1-O que el compliment de la llei "estava per sobre de la convivència ciutadana".

Aquesta declaració va ser clau per mantenir Forn a la presó, segons la interlocutòria del jutge d'instrucció del Suprem. Per això la defensa va demanar que es cridés a declarar com a testimonis la cúpula actual dels Mossos per desmentir les afirmacions "radicalment inexactes" de Pérez de los Cobos. Ara espera que Ferran López reiteri el testimoni de la setmana passada a l'Audiència Nacional.