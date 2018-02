El cònsol de Finlàndia, destituït per pressions del ministeri arran del Procés

El Procés s'ha cobrat una altra víctima en l'àmbit diplomàtic. L'ambaixada de Finlàndia a l'Estat va anunciar fa una setmana al cònsol honorari a Barcelona, Albert Ginjaume, la seva destitució a finals de mes. El motiu esgrimit pel ministeri d'Exteriors, segons Ginjaume -que és també secretari general del cos consular català-, és que convidés la presidenta de la Diputació i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, a un dinar amb els cònsols acreditats a Barcelona. El dinar, que es va celebrar l'1 de febrer a l'Hotel World Trade Center, forma part de les trobades mensuals que organitza el cos consolar català amb personalitats del país.

El ministeri d'Alfonso Dastis ja va pressionar abans que se celebrés la trobada, però les queixes van continuar després del dinar fins a aconseguir que l'ambaixada acceptés destituir el cònsol, segons expliquen fonts diplomàtiques a l'ARA. Des del ministeri es retreia que Ginjaume havia convidat l'alcaldessa d'una ciutat que està inclosa entre els municipis independentistes. La pressió va arribar fins al punt que l'ambaixada, que encapçala Tiina Jortikka-Laitinen, va haver d'optar per la destitució per evitar obrir un conflicte amb Espanya.

Ginjaume no amaga que la seva sortida és pel Procés. "Segur que ho és. L'excusa és haver convidat la presidenta de la Diputació, però la invitació la va cursar tot el comitè executiu i ara soc jo qui paga els plats trencats", lamenta en declaracions a l'ARA. El cònsol denuncia que no li hagin aclarit els motius de la destitució. "No m'han donat cap explicació, però l'ambaixada, que és qui ho hauria de fer, no vol obrir un conflicte entre els dos països, no ho considera pertinent", assenyala.

"No he donat un suport explícit al Procés, no he fet res que es pugui considerar delictiu o anticonstitucional, no he fet res que hagi pogut molestar ningú. Potser han interceptat un missatge perquè no estic present a les xarxes socials, tot i que diuen que hi soc molt actiu", critica Ginjaume, que denuncia que el govern espanyol "no aixeca el peu de l'accelerador".

Ginjaume és cònsol general honorari de Finlàndia a Catalunya des de fa més de sis anys. El 2013 va ser distingit amb la Comanda de l'Ordre del Lleó de Finlàndia, que és la més alta condecoració que el govern finlandès concedeix a una persona estrangera i s'atorga a gent lligada de manera rellevant a la promoció i al desenvolupament del país.

No és aquesta la primera baixa fruit del Procés entre el cos consolar català. L'octubre del 2016 va ser el cònsol de Letònia, Xavier Vinyals, qui va ser destituït. En el cas de Vinyals, la raó que es va argumentar van ser les seves obertes simpaties amb la causa independentista. De fet, el govern espanyol li va retirar l'acreditació acusant-lo d'haver penjat una estelada a la façana del consolat l'11 de setembre. També va ser destituït el mes de gener el cònsol de les Filipines, Jordi Puig, per haver participat en la manifestació del 3 d'octubre per la violència policial en el referèndum de l'1-O.

Un diputat finès exigeix explicacions

El diputat al parlament finès Mikko Kärnä ha exigit explicacions al ministeri d'afers exteriors de Finlàndia i a la seva ambaixadora a l'Estat un cop ha transcendit el cessament del cònsol honorari a Barcelona. "És un escàndol", opina en una nota de premsa. "L'elecció dels consols honoraris de Finlàndia a Espanya és un afer que pertoca únicament a Finlàndia", recorda Kärnä, que critica les pressions rebudes per l'estat espanyol, però assegura que no poden "cedir sota pressió".

"L'actuació d'Espanya en aquest afer és inacceptable i viola les regles de la diplomàcia", afegeix en el seu comunicat. Kärnä ja ha anunciat que presentarà una pregunta per escrit al parlament finès perquè el seu govern li aclareixi la situació. Segons ell, s'hauria de restituir a Ginjaume, "si encara vol continuar després del que ha passat".