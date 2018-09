La Fiscalia demana sis anys de presó al 'petit Nicolás' per simular ser assessor del govern espanyol

La Fiscalia ha sol·licitat sis anys de presó per a Francisco Gómez Iglesias, conegut com el "petit Nicolás", per simular el 2014 que era assessor del govern espanyol davant l'empresari Javier Martínez de la Hidalga, a qui va sol·licitar uns diners a canvi d'una feina d'intermediari.

Per aquesta causa, la primera relacionada amb el "petit Nicolás" i que va motivar la seva detenció el 14 d'octubre de 2014, la jutgessa d'instrucció número 2 de Madrid va obrir el procediment el passat mes de juny.

La Fiscalia, en el seu escrit d'acusació i al qual ha tingut accés Efe, demana 6 anys de presó per a Gómez Iglesias per un delicte continuat de falsedat en document oficial, d'usurpació de funcions públiques i d'estafa, encara que en aquest últim hi ha un atenuant perquè va retornar la quantitat.

Segons el relat del fiscal, el petit Nicolás es va presentar el 2014 davant Javier Martínez de la Hidalga com "missatger del govern d'Espanya" que podia facilitar-li la venda d'un immoble de Toledo. L'import que li va sol·licitar va ser de 300.000 euros.

L'acusat va fer creure a l'empresari que es procediria de manera imminent a un embargament d'Hisenda sobre els seus comptes i les de la seva família, i que per evitar-ho havia de col·laborar en una suposada investigació del govern sobre un funcionari d'Hisenda.

Per fer creïble que treballava per al govern, el petit Nicolás, afegeix l'escrit, va contractar el lloguer de vehicles d'alta gamma, es va fer amb "una llança espurnes tipus policial per posar en els vehicles" i va elaborar diversos documents oficials amb anagrames i altres logotips de Presidència del Govern o de la Casa Reial.

Convençut Martínez de la Hidalga que anava a ser embargat, va acudir el 10 d'octubre amb Gómez Iglesias a la sucursal d'un banc situada al carrer d'Ortega i Gasset de Madrid per reunir-se amb el director.

L'empresari va presentar el petit Nicolás com "la persona del govern" que l'ajudaria amb l'embargament dels seus comptes, mentre que l'acusat va explicar al director que un alt funcionari d'Hisenda estava implicat en la investigació.

La Fiscalia relata que davant les reserves del director de l'entitat de treure dels comptes de Martínez de la Hidalga uns 500.000 euros, Francisco Nicolás va simular una trucada amb la vicepresidenta del espanyola, Soraya Saénz de Santamaría, i en tallar la comunicació va manifestar que ella entenia que "la millor opció" era obrir un altre compte amb un altre titular.

Gómez Iglesias es va oferir per ser el titular d'aquest compte, si bé el director, "davant la sospita que tot fos una estafa", els va exposar que l'operació es faria en uns dies.

La fiscalia continua narrant que, conclosa la reunió, Javier Martínez de la Hidalga va treure 25.000 euros del compte de la seva dona mitjançant un xec que el banc va fer efectiu en dos sobres, un d'ells amb 10.000 i un altre amb 15.000 euros. En sortir de la sucursal el petit Nicolás li va demanar els dos sobres a l'empresari amb l'excusa de guardar els diners en un lloc segur. Martínez de la Hidalga va accedir amb la condició que li retornés els sobres.

Tres dies després l'empresari va demanar a Francisco Nicolás que li tornés els diners i aquest li va fer entrega d'un sobre amb un adhesiu amb el rètol "Govern d'Espanya. Presidència de Govern" que contenia 10.000 euros, argumentant que posteriorment li tornaria els 15.000. Finalment, va ser el gener del 2015 que li va lliurar aquesta quantitat a través del seu advocat, ja que ja estava processat.

Segons la Fiscalia, el 13 d'octubre de 2014 el empresari va ser informat per la policia que podia estar sent víctima d'una estafa.