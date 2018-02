La fiscalia arxiva la investigació contra l'alcalde d'Argentona per l'1-O

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha ordenat l'arxiu de la investigació contra l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo (CUP), i també contra el cap de la policia local del municipi, Pere Anglada, per no haver intentat evitar l'1-O. La fiscalia no troba fonaments per acusar-los dels presumptes delictes de desobediència, obstrucció a la justícia i prevaricació, com havien denunciat la Subdelegació del govern espanyol i la policia espanyola.

El mateix alcalde d'Argentona ha celebrat la decisió aquest dimarts a través de Twitter. "Avui és un dia feliç perquè ens han arxivat la causa per haver permès el referèndum de l'1-O a Argentona. No podia ser d'una altra manera", ha afirmat.

Avui és un dia feliç perquè ens han arxivat la causa per haver permès el Referèndum de l'1-O a Argentona. No podia ser d'una altra manera. Seguim. https://t.co/ldMvWKXo8m — Eudald (@eudaldcc) 20 de febrero de 2018

Es dona la circumstància que Calvo va ser citat a declarar per aquest cas a l'inici de la passada campanya electoral, però no es va personar davant la fiscalia, ja que entenia que no era competent per investigar una causa en territori català. "Les seves ordres no tenen eficàcia perquè està actuant en un país estranger", va arribar a dir a les portes de la Ciutat de la Justícia.