La fiscalia demana dos anys i nou mesos de presó per als síndics electorals de l'1-O

La Fiscalia de l'Audiència Provincial de Barcelona demana dos anys de presó per un delicte d'usurpació de funció pública i nou mesos per un de desobediència als cinc membres de la Sindicatura Electoral del referèndum de l'1 d'octubre, segons l'escrit que ha fet arribar al jutjat. Finalment la Fiscalia no ha inclòs al seu escrit el delicte de malversació que demanava al principi de la causa, i que la jutgessa encarregada del cas ja va desestimar en concloure les diligències prèvies.

A l'escrit, la fiscalia afirma que els cinc membres de la Sindicatura Electoral van signar resolucions com a tals tot i saber que el Tribunal Constitucional havia suspès les lleis aprovades pel Parlament per crear aquesta figura. També s'indica que el mateix TC va intentar advertir a cadascun dels membres de la Sindicatura que tenien el deure d'acatar la suspensió, tot i que només ho va aconseguir en un dels casos. "Els acusats, mantenint ferma la voluntat d'ignorar els acords i els requeriments efectuats pel Tribunal Constitucional, van continuar aprovant resolucions constituïts com a Sindicatura Electoral", afegeix la fiscalia.

També recorda que l'Advocacia de l'Estat va acordar la imposició de multes a raó de 12.000 euros diaris a cadascun dels cinc imputats, i que va ser després d'això que els síndics van anunciar la renúncia al càrrec.

Les reaccions a les xarxes no han trigat a arribar i el president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que el Govern no acceptarà "cap sentència que no sigui l'absolució". "Gràcies per la vostra feina. Amb vosaltres ens jutgen a tots", ha piulat Torra a Twitter.

Estimat @JMatasD i resta de membres de la Sindicadura. Gràcies per la vostra feina. Amb vosaltres, ens jutgen a tots. Som al vostre costat. No acceptarem cap sentència que no sigui l’absolució. Abraçades #PosarUrnesNoÉsDelicte https://t.co/5udnkPjhHh — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 25 de octubre de 2018

Per la seva banda, Carles Puigdemont també ha expressat el seu afecte als cinc afectats. "Tot el meu suport davant d'un nou despropòsit que només busca perpetuar la repressió", ha dit també a través de Twitter. El tercer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha assegurat que l'escrit del ministeri públic és "una altra arbitrarietat disfressada de dret".