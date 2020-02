La Fiscalia es querella contra el cap de l'oficina de Puigdemont per un viatge i tiquets de peatge

La Fiscalia s'ha querellat contra l'historiador Josep Lluís Alay, director de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per un viatges i tiquets de peatge. L'acusa dels delictes de malversació i prevaricació i, segons ha confirmat fonts del ministeri públic a l'ACN, el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona s'ocuparà de la querella. En un comunicat, l'oficina de Puigdemont explica que la causa de la querella és un viatge "justificat i oficial" d'Alay a Nova Caledònia i el pagament d'uns tiquets de peatge per anar a la presó de Lledoners. Assegura que els treballadors de l'oficina estan complint el marc legal i atribueix la querella a "raons polítiques i no legals".

"La fiscalia provincial de Barcelona continua la persecució a l'entorn del president Puigdemont", es queixa l'oficina, que remarca que el viatge d'Alay a Nova Caledònia es va produir amb motiu del referèndum d'autodeterminació que va celebrar aquella regió el 4 de novembre del 2018, convidat pel Front d'Alliberament Nacional de Kanak Socialista. Pel que fa als tiquets de peatge, sumen 11 euros. Segons l'Oficina, els seus treballadors "compleixen tots els requeriments econòmics i jurídics que estableix el marc legal de les oficines dels expresidents de la Generalitat".



L'Audiència Nacional va arxivar la setmana passada la causa oberta contra Alay i el senador de JxCat Josep Maria Matamala per acompanyar Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya el març del 2018. L'oficina ha remarcat, en aquest sentit, que la fiscalia "ha gastat en aquesta investigació molt més diner públic del que s'acusa el senyor Alay de malversar", i ha anunciat que demanarà explicacions per aquest tipus "d'investigacions prospectives que van a càrrec de tots els contribuents".

El jutge instructor a l'Audiència, Manuel García Castellón, va decidir deixar fora del procediment Alay i Matamala perquè no tenien la condició de funcionaris públics. "No consta que facilitessin el vehicle, que el conduïssin en algun moment o que haguessin proporcionat qualsevol altra ajuda amb la intenció que Puigdemont eludís l'acció de la justícia", va assenyala el magistrat, en la línia del que també defensava la Fiscalia. García Castellón, per contra, va proposar jutjar pel delicte d'encobriment els dos mossos d'esquadra que acompanyaven l'expresident.