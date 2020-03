La Fiscalia també s'oposa a la sortida de Dolors Bassa per cuidar la seva mare fora de la presó

Les sortides de Dolors Bassa de la presó per tenir cura de la seva mare de 89 anys s'han topat amb l'oposició de la Fiscalia, com en el cas de la resta de presos polítics. El ministeri públic denuncia que es tracta d'un "tercer grau encobert" preparat perquè la situació de Bassa no arribi a dirimir-se mai al Tribunal Suprem, sinó que s'acabi resolent a l'Audiència de Girona. Abans que hi arribi, serà un jutge de vigilància penitenciària el que decideixi si avala o revoca l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari acordat per la junta de tractament de la presó de Puig de les Basses.

"És una manera encoberta d'atorgar una classificació en tercer grau", subratlla el fiscal en el recurs que ha fet públic aquest dilluns. En el text, remarca que el 100.2 està concebut per ser aplicat de forma "excepcional" i que en cap cas es tracta "d'una espècie de grau intermedi entre el segon i el tercer grau, ni molt menys una cobertura per donar accés a un tercer grau encobert sense complir amb els requisits legals necessaris per accedir-hi".

Si en lloc d'optar per l'aplicació del 100.2, la junta de tractament primer i la Generalitat després haguessin optat per concedir-li el tercer grau, un recurs de la Fiscalia hagués aturat de manera immediata la sortida de la presó de Bassa. Ara, fins que el jutge de vigilància penitenciària resolgui, l'exconsellera de Treball podrà sortir tres dies de dilluns a divendres durant vuit hores.

"Perquè la cura i assistència a la seva mare pogués considerar-se part del tractament penitenciari, s'exigiria que la Junta de Tractament que proposa l'aplicació del 100.2 especifiqués quins són els dèficits que presenta la interna en relació a les seves relacions sociofamiliars i per què la mateixa influiria positivament en la superació de les carències que presenta", assenyala el fiscal. Bassa no podrà accedir als permisos fins el febrer del 2021, quan haurà complert una quarta part de la condemna de dotze anys de presó.