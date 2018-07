Forcadell i Bassa: "No volem ser moneda de canvi en les negociacions”

Nova tongada de visites dels membres del Govern als centres penitenciaris de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i a Puig de les Basses, a Figueres. Al contrari del que va passar dimecres, avui el president Quim Torra ha visitat la presó de l'Alt Empordà, i el president del Parlament, Roger Torrent, la del Bages. Unes visites que han servit per conèixer de primera mà com estan els presos i preses que dimecres van arribar a Catalunya procedents dels centres madrilenys, i que alguns dels empresonats han aprofitat per enviar unes paraules a la ciutadania. Ha estat el cas de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, que han demanat al president que transmetés dos missatges.

Per una banda, li han demanat, segons ha explicant Torra en sortir, "que no siguin moneda de canvi en cap negociació ni en cap pacte", en referència a la reunió que el president mantindrà dilluns amb el seu homòleg espanyol, Pedro Sánchez, i a les possibles negociacions que se'n puguin derivar. I, per altra banda, el president ha demanat a la població "que no les plorem, sinó que les reivindiquem" i ha destacat que han agraït totes les mostres de solidaritat i d'escalf que han rebut. I és que el dia que van arribar, primer, una cinquantena de persones, convocades pel CDR Empordà-Vallespir, les van esperar a la rotonda que dona accés a la presó figuerenca i van tenyir tota la carretera de llaços grocs i missatges com "Llibertat" o "Us volem a casa". I més tard, mig miler de persones van participar a la Marxa per la Llibertat que va acabar a les portes de Puig de les Basses, amb parlaments i crits d'"Obriu la porta!".

"No és només una injustícia, és una indecència que estiguin tancades", ha afirmat Torra amb un to indignat sortint de la visita, i s'ha tornat a mostrar perplex per la presó preventiva decretada a Forcadell i Bassa: "Mai una presidenta d'un Parlament que va permetre un debat hauria d'estar a la presó, ni una consellera que presumptament va cedir uns centres cívics hauria d'estar en presó preventiva". I ha confessat que acabava de veure "dues dones extraordinàries que han demostrat una força i un coratge que volem traslladar a tota la població".

Torrent a Lledoners

La visita de Torra a Figueres ha estat a la tarda i hi ha anat acompanyat del vicepresident Pere Aragonès, que també va acompanyar el president del Parlament, Roger Torrent, al matí a Lledoners, per veure Oriol Junqueras, Raül Romeva i els Jordis. Torrent i Aragonès també han estat reunits unes dues hores, però a diferència de Torra no han fet declaracions en sortir. Pel que fa a la resta de presos que queden a Madrid, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, segurament els traslladaran dimarts vinent de la presó madrilenya d'Estremera fins a Lledoners.