Forcadell demana al TS que s'inhibeixi en favor del TSJC i suspengui el termini per presentar l'escrit de defensa

La defensa de Carme Forcadell ha demanat al Tribunal Suprem que s'inhibeixi en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, alhora que vol la suspensió del termini per presentar l'escrit de defensa mentre el tribunal estudia aquesta petició. L'advocat cita l'Estatut i remarca que els fets penals jutjats van tenir lloc a Catalunya. També posa d'exemple el judici del 9-N i set querelles que s'han presentat recentment contra líders independentistes i que el TSJC s'ha declarat competent per tramitar.

D'aquesta manera, la defensa de l'expresidenta del Parlament s'alinea amb la del president d’Òmnium, Jordi Cuixart, o la dels presos de JxCat, que ahir van demanar el trasllat de la seva causa a Catalunya. Tant l’escrit de Cuixart com el que signa l’advocat Jordi Pina recorden que el Suprem ja es va declarar incompetent l’any 2014 per jutjar els exmembres del Govern processats pel 9-N –a excepció de Francesc Homs, que era diputat al Congrés–, i afegeixen que la fragmentació de la causa pel referèndum de l’1-O comporta el risc que la justícia acabi emetent “pronunciaments obertament contradictoris”.

La defensa de Forcadell avisa que s'està vulnerant el dret fonamental al jutge ordinari predeterminat per la llei i a un procediment amb totes les garanties, com a manifestació del dret a un judici just. D'altra banda, també reclama un termini de 20 dies per preparar l'escrit de defensa si, malgrat tot, la causa continua al Suprem. La defensa de Sànchez, Turull i Rull va demanar ahir que s’ampliï aquest termini fins als 90 dies. Pina argumenta que aquest és el temps que es va donar a les acusacions, entre el 3 d’agost i el 2 de novembre. Segons considera el lletrat, no ampliar el marge de dies per presentar els escrits suposaria una “flagrant vulneració del principi d’igualtat davant la llei”.