Forcadell surt de la presó per reprendre la seva feina de voluntariat

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha sortit aquest dimecres de la presó de Mas d'Enric per reprendre la seva feina de voluntariat i cuidar la seva mare. No és la primera vegada que ho fa, però és rellevant perquè sí que és el primer cop des que es va decretar l'estat d'alarma. La situació d'excepcionalitat generada pel covid-19 va tallar en sec totes les sortides que feien els presos polítics per anar a treballar, per fer voluntariat o per cuidar familiars. En el cas de Forcadell han sigut en total dos mesos sense poder sortir.

De mica en mica els presos polítics estan recuperant aquestes sortides malgrat que l'estat d'alarma segueix vigent. Els primers a fer-ho van ser aquells que van poder acreditar que les seves empreses tenien activitat malgrat que el confinament havia suposat un fre en molts àmbits econòmics. Va ser el cas de Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Quim Forn i Dolors Bassa. Forcadell és la primera que surt de la presó i que fa voluntariat. Ella mateixa ho ha explicat així a través de Twitter: "Surto després de 61 dies de confinament. Actuem amb responsabilitat, vèncer el covid-19 és a les nostres mans". Segons ha informat l'agència Efe, l'expresidenta de la cambra ha sortit en cotxe cap a dos quarts de nou del matí, acompanyada pel seu marit i en direcció a l'associació on exerceix activitats de voluntariat.

Forcadell ha pogut sortir perquè la setmana passada el departament de Justícia va autoritzar a fer-ho a aquells presos que feien feines de voluntariat o tenien cura de familiars abans de la pandèmia. A més, la junta de tractament del seu centre penitenciari també va acceptar un canvi en les seves condicions de sortida. Ara podrà sortir 12 hores durant tres dies a la setmana. Els pròxims a sortir haurien de ser Junqueras, Romeva i Sànchez, que encara no ho han fet des que va començar el confinament. Els dos primers treballaven, però els seus respectius destins laborals van quedar paralitzats amb el virus i Sánchez tornarà a fer voluntariat.

Quan va esclatar la crisi sanitària, els presos polítics tenien l'esperança de poder confinar-se a casa, però les juntes de tractament de les presons ho van rebutjar. És veritat que van prendre aquesta decisió després d'un missatge del Tribunal Suprem que els advertia de conseqüències legals si ho feien. Els presos polítics han impulsat diverses iniciatives per reclamar poder confinar-se lluny de la presó, entre les quals una carta a l'ONU, però fins ara cap ha fructificat.