Forn creu que Puigdemont i Comín haurien de renunciar a l'escó "només si fos aritmèticament necessari"

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, veuria amb bons ulls que el president Carles Puigdemont i el conseller de Sanitat, Toni Comín, renunciessin a l'escó només en cas que fos "aritmèticament necessari". Així ho ha afirmat Forn en una entrevista a 'El Periódico' en què també ha donat suport a la candidatura de l'exlíder de l'ANC i actual número 2 de la llista de JxCat, Jordi Sànchez.



El conseller, empresonat a Estremera des del 2 de novembre passat, considera que és "urgent" formar govern i que, per tant, si finalment la CUP no avala la candidatura de Sànchez, entendria la renúncia del president Puigdemont i el conseller Comín. Deixa clar, però, que seria una sortida que respondria només a "qüestions d'aritmètica" en cas que calguessin dos vots més.



Aquesta situació és previsible després que el jutge Pablo Llarena hagi dit que no permet el vot delegat dels diputats exiliats a Brussel·les i tenint en compte que Carles Riera, líder de la CUP, ha reiterat avui que la formació anticapitalista s'abstindrà "sigui quin sigui el candidat" si es manté un programa "autonomista".



D'altra banda, després de reunir-se amb el president del Parlament, Riera ha emplaçat Torrent en roda de premsa a "acceptar el vot delegat" dels dos consellers a l'exili, però ha dit que "si no estan disposats a desobeir en això, la legalitat espanyola sempre estarà per sobre de la legalitat republicana".