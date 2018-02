La dona de Forn denuncia que tenir presos a Madrid i no a Catalunya "és part del càstig i l'escarment"

La dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, denuncia que el fet de tenir quatre líders independentistes a presons de Madrid i no a Catalunya "forma part del càstig i de l'escarment". "Ja els va bé que les famílies patim això", assegura.

En una entrevista a l'ACN, critica que el magistrat Pablo Llarena no hagi acceptat traslladar els presos a centres penitenciaris catalans i explica que –en referència a l'excarceració– el conseller Forn s'ha adonat que "gaire més recorregut no hi ha" després de la interlocutòria judicial de divendres. Masvidal admet que les famílies "necessiten uns dies per refer-se" de l'última decisió del jutge Llarena.



Segons la seva dona, el conseller d'Interior i la resta de presos "han entès" que són "ostatges" i que la seva causa "és del tot política". Malgrat això, reconeix que tenen "un cert pànic per com pot acabar o com de llarg pot ser". De fet, Masvidal creu que "pot ser que els tinguin com a ostatges fins que algú consideri que a fora ja no hi ha ningú que pensi com ells".

Conseqüències econòmiques

Una de les conseqüències més negatives per a les famílies és la complicada situació econòmica. La dona de Joaquim Forn assegura que tot i tractar-se de famílies "acomodades", ara "s'han quedat a un nivell d'ingressos sota mínims". També recorda que els consellers no tenen dret a l'atur i que només poden optar a una "pensió com a exconsellers", limitada en el temps. Tot i ser "petita", la família de Forn s'hi ha acollit i ja l'està cobrant.



A més, Masvidal recorda la gran despesa que suposen les visites tant a les presons d'Estremera com a Soto del Real, a una distància de més de 650 quilòmetres des de Barcelona. "La despesa dels advocats també pot acabar sent exagerada", apunta la dona de Forn, i matisa que les defenses pretenen iniciar accions judicials a Europa i que això costarà diners. "Aquest país és solidari, si ho necessitem farem crides, i arribarem fins a on arribem", afegeix.

Solidaritat ciutadana

En la mateixa línia, Masvidal explica que al novembre es va crear l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC), "per canalitzar la solidaritat" i que engloba 15 famílies tant dels líders independentistes empresonats com en llibertat sota fiança o dels exiliats a Brussel·les.



L'entitat va establir uns "barems d'ajuda" a partir de les necessitats de cada família i segons ha afirmat Masvidal, aviat s'anunciaran més esdeveniments per recaptar fons.