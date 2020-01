El govern espanyol nomena María Gámez directora general de la Guàrdia Civil, la primera dona a dirigir el cos

El nou govern espanyol no ha fet cap revolució en el nomenament d’alts càrrecs –molts repeteixen–, però sí que ha fet alguns canvis significatius. L’últim és el de María Gámez, fins ara subdelegada del govern espanyol a Màlaga, que ocuparà el càrrec de directora general de la Guàrdia Civil en substitució de Félix Azón. És la primera dona en dirigir un cos altament masculinitzat. "Per a aquest govern és un orgull" que una dona dirigeixi la Guàrdia Civil, ha destacat aquest divendres la nova portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero.

El nou govern del PSOE i Unides Podem té cinc ministeris més que abans, un total de 22, i 28 secretaries d’estat, tres més que fins ara. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, és dels pocs ministres que repeteixen que han remodelat de dalt a baix el seu departament. L’exmagistrat ha nomenat per a aquesta nova etapa un nou secretari d’estat de Seguretat, Rafael Pérez, fins ara el seu cap de gabinet. Pérez substituirà Ana Botella –res a veure amb l'exalcaldessa de Madrid–, a qui Marlaska ha apartat del ministeri. El nou número dos d’Interior és exmagistrat del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). A Defensa, Margarita Robles ha canviat el cap de l’estat major de la defensa (JEMAD), el màxim responsable de l’exèrcit per sota del cap de l’Estat, Felip VI. El nou JEMAD és un tinent general de l’exèrcit de l’aire, el català Miguel Ángel Villarroya.

El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet pocs canvis però destaca l’ascens d’un dels seus principals assessors, Iván Redondo, que a partir d’ara és el director del gabinet de Presidència, càrrec que inclou per primera vegada la Comunicació de l’executiu. El secretari d’estat de Comunicació, el periodista Miguel Ángel Oliver, es manté en el càrrec però ara sota la direcció de Redondo. Sánchez demostra d’aquesta manera el seu suport al seu assessor de capçalera, artífex de la repetició electoral i qüestionat després del 10-N. Redondo serà com un primer secretari d’estat i un dels homes forts de la Moncloa.

Nous secretaris d'estat d'Unides Podem

En els ministeris on hi ha hagut més moviments és en els ocupats per membres d’Unides Podem, que accedeixen al govern per primera vegada. Els ministres del partit lila s’han envoltat de persones de la seva confiança –la majoria, càrrecs del partit–, com la portaveu parlamentària adjunta al Congrés, Ione Belarra, que és la nova màxima responsable de l’Agenda 2030 en substitució de la catalana Cristina Gallach. La portaveu de l’executiva del partit, Noelia Vera, també ocuparà una secretaria d’estat, la d’Igualtat.

Encara no fa ni una setmana que el nou govern espanyol es va constituir, però ja hi ha hagut la primera baixa. Es tracta de la directora de Diversitat Ètnico-Racial, Alba González, nomenada per la nova ministra del ram, la dirigent d’Unides Podem Irene Montero. Davant les crítiques d’alguns col·lectius pel seu nomenament –González és blanca–, la directora ha decidit dimitir. Ha estat substituïda per Rita Bosaho, equatoriana i guineana d’origen.