La Generalitat autoritza els presos amb el 100.2 a tornar a treballar

Gir de guió en la situació dels presos amb el tercer grau o el 100.2 i que tinguin feina fora dels centres penitenciaris. Segons un comunicat del departament de Justícia, els interns en aquesta situació –entre els quals hi ha els presos polítics– podran sortir de la presó per anar als seus respectius llocs de treball a partir d'aquest dimecres. Per fer-ho, però, cal que acreditin que l'empresa per a la qual treballen ha recuperat l'activitat. Segons fonts de Justícia, la mesura no afecta aquells interns amb el 100.2 que, com l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l'exconsellera Dolors Bassa, sortien del centre per cuidar un familiar.

La mesura afectarà tots els presos amb el 100.2 o tercer grau que surtin a treballar, també els que estan passant el confinament a casa. En el cas dels que segueixen interns a la presó, com els líders independentistes, quan tornin de la feina no tornaran a les seves cel·les habituals, sinó que o bé canviaran de mòdul per dormir en cel·les ubicades a l’àrea d’ingressos de la seva presó o bé es traslladaran a centres oberts. D’aquesta manera, la Generalitat evita la convivència dels interns en contacte amb l’exterior amb els que no surten dels equipaments penitenciaris, per dificultar la propagació del coronavirus entre la població reclusa.

Està per veure, doncs, quants dels presos polítics poden acollir-se a aquesta mesura anunciada avui pel Govern, que malgrat defensar el confinament total i criticar que es faci anar a treballar també personal "no essencial" obre així la porta a permetre que els presos en tercer grau o amb el 100.2 es desplacin cada dia fins a la feina. En el cas del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, per exemple, sí que podria sortir, ja que, tal com va explicar en una entrevista l'ARA, la seva empresa està considerada un equipament essencial i segueix oberta.

Segons dades del departament, actualment només hi ha 22 interns a Catalunya a qui se'ls apliqui l'article 100.2 per anar a treballar –tots confinats en presons–, així com 1.841 persones classificades en tercer grau –de les quals només 188 estan passant el confinament en centres penitenciaris.

Tot i permetre que els presos en tercer grau o amb el 100.2 puguin sortir a treballar a partir de demà, Justícia manté la resta de mesures per evitar la propagació del covid-19 a les presons. Així, segueixen ajornats tots els permisos i suspeses les visites d'amics i familiars al locutori, les sortides programades, les visites a l’interior dels centres i els vis-a-vis.

58 interns i 47 funcionaris de presons han donat positiu

Fins ara, en el conjunt dels centres penitenciaris, Salut ha diagnosticat 58 interns positius per coronavirus, quatre dels quals ja han estat donats d'alta. Pel que fa a la resta, 16 estan ingressats a l’Hospital Penitenciari de Terrassa, 32 a la unitat hospitalària covid-19 del mòdul 4 de Quatre Camins, dos a la unitat hospitalària covid-19 de Brians 2, dos a la infermeria de dones de Brians 1, un en un hospital convencional i un més a casa seva. També s’han confirmat 47 casos positius de coronavirus entre els funcionaris.