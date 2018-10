Ardanuy presenta la seva candidatura a Primàries Barcelona amb la voluntat que la ciutat "sigui capital d'estat"

El regidor no adscrit de l'Ajuntament de Barcelona Gerard Ardanuy ha presentat aquest vespre la seva candidatura a Primàries Barcelona en un acte al Centre Cívic La Violeta, situat al barri de Gràcia. Ardanuy es presentarà sota el lema "Barcelona més" i es batrà amb el filòsof i professor Jordi Graupera, que és un dels màxims impulsors del projecte independentista.

Un dels principals motius que han empès Ardanuy a presentar-se a Primàries Barcelona són els dotze anys d'experiència en política municipal i "l'engrescador projecte", que acollirà "un debat molt interessant entre personatges espectaculars, com Jordi Graupera". "Això és únic, no s'havia fet mai. No ho ha fet ni l'unionisme ni els comuns, ho ha fet l'independentisme", ha remarcat l'exmembre de Demòcrates.

Pel qua fa al seus possibles rivals a les pròximes eleccions municipals de la capital catalana, ha reptat el candidat d'ERC, Ernest Maragall, a sortir de la zona de confort que proporciona formar part d'un partit polític com el dels republicans i presentar-se a Primàries Barcelona. En tot cas, el regidor ha assegurat que el seu objectiu és aportar el seu punt de vista i no llançar crítiques destructives a cap rival de les primàries o de les eleccions municipals.

Ardanuy també ha resseguit les principals propostes de la seva candidatura. Entre les més destacades ha remarcat la necessitat de reforçar Barcelona com a capital d'un estat i d'Europa i ha presentat l'educació com a punt imprescindible per aconseguir el canvi que necessita la ciutat. També s'ha compromès a reduir els impactes mediambientals del Port de Barcelona i a lluitar per l'accés universal a la cultura.

Entre les cares més destacades que han anat al barri de Gràcia a escoltar les propostes d'Ardanuy hi havia l'expresidenta del Parlament de Catalunya Núria de Gispert i diferents membres de l'Assemblea Nacional Catalana, que dona suport al projecte impulsat per Jordi Graupera.