De Gispert i Benach assumeixen la gestió de la caixa de resistència de l'ANC i Òmnium

Els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach han presentat aquest dijous l'associació pel foment de la caixa de solidaritat, que a partir d'ara assumirà la gestió de la caixa de resistència de l'ANC i Òmnium. Així ho han explicat en una roda de premsa a l'Ateneu Barcelonès, on han explicat que l'objectiu de la nova entitat és donar "formalitat" a la iniciativa impulsada per les entitats sobiranistes.

La caixa de resistència ha recollit 9 milions d'euros des que es va crear, fa un any i mig, però després de les fiances pagades pels processos judicials del 9-N i l'1-O hi queden uns 3 milions. Benach ha destacat que el nombre de represaliats pel Procés no para de créixer i ha assegurat que la caixa està adreçada a totes aquelles persones represaliades per haver dut a terme "accions pacífiques, democràtiques i no violentes en relació al procés d'independència". I no només als polítics processats. De Gispert ha coincidit en què la caixa pretén "arribar a tothom", també als represaliats dels CDR, dels Mossos o del funcionariat.

L'expresidenta del Parlament ha considerat que "en poques setmanes tornarem a tenir molt problemes", en referència a l'inici del judici de l'1-O. "Es necessita la complicitat dels catalans per poder respondre a qualsevol situació que hi pugui haver", ha dit, fent una crida a sumar-se també a les iniciatives locals en suport als represaliats, com els sopars grocs, les costellades i altres iniciatives que busquin recaptar fons.



L'associació de foment de la caixa de solidaritat està presidida per De Gispert; Benach n'és el vicepresident i tres persones més -dos economistes i un notari- faran de vocals. Aquests cinc membres s'aniran reunint periòdicament per gestionar el dia a dia de la caixa, que busca anar més enllà dels casos d'ajuda puntuals.