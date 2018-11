Artadi es mostra oberta a negociar una reforma fiscal amb els comuns malgrat el no del PDECat

El Govern ha explicat aquest dimarts que portarà els pressupostos al Parlament quan tingui "encarrilat" un acord amb els grups parlamentaris perquè puguin superar el primer tràmit a la cambra amb el debat a la totalitat. En aquest sentit, tot i que d'entrada l'executiu no plantejarà una reforma fiscal en el projecte, s'ha mostrat disposada a negociar-ho amb els comuns i ha negat discrepàncies sobre si pujar o no els impostos entre els consellers.

La portaveu, Elsa Artadi, ha explicat que aquest dijous es començaran els contactes amb els comuns i que serà en funció de com evolucionin aquestes negociacions que es determinarà el calendari dels pressupostos al Parlament. "Volem portar els comptes al Parlament quan hi hagi un acord encarrilat", ha afirmat la consellera de la Presidència. També ha afegit que l'executiu no es voldria trobar el que va passar el 2016, quan la CUP va tombar els comptes de la Generalitat en el debat de la totalitat.

En relació als pressupostos i a la reforma fiscal que plantegen els comuns, Artadi ha dit que estan oberts a negociar-la, però que d'entrada, tal com va avançar l'ARA, l'executiu no plantejarà una reforma fiscal. Les modificacions, doncs, s'inclourien en el tràmit a la cambra si s'arribés a un acord. A diferència del que va dir ahir el PDECat -que es va mostrar contrari a apujar els impostos-, doncs, Artadi s'ha mostrat disposada a negociar la reforma impositiva. "No hi ha discrepàncies entre els consellers sobre això", ha dit la portaveu, que ha afirmat que el president, Quim Torra, i també el vicepresident, Pere Aragonès, han treballat en aquest consens. "Hem acordat que d'inici no hi hauria una reforma fiscal en el projecte de pressupostos i que estaríem a l'expectativa", ha dit la portaveu, que ha afegit que en la negociació amb els comuns hi haurà membres de JxCat i ERC, amb una representació també dels grups parlamentaris.

"Nosaltres no hem posat una revisió fiscal sobre la taula, però això no vol dir que no se'n pugui parlar", ha assegurat Artadi. Tanmateix, la portaveu ha dit que no hi ha una decisió presa a l'executiu sobre quins impostos s'haurien de tocar -IRPF, ambientals o successions- perquè encara no han començat a negociar amb els comuns.

Artadi demana a Pedro Sánchez que "s'avoqui al diàleg" amb Catalunya

D'altra banda, sobre els contactes amb el govern espanyol, Artadi ha dit que no ha rebut la negativa formal a la cimera que va plantejar la Generalitat entre els dos executiu el 21 de desembre, aprofitant que el consell de ministres es reuneix a Barcelona. La ministra Mertixell Batet, però, ho ha rebutjat aquest dimarts en un acte a Barcelona. La portaveu de la Generalitat també ha dit que no hi ha cap petició formal per una trobada entre els presidents Quim Torra i Pedro Sánchez i que els seus equips no estan treballant en cap hipotètic ordre del dia.

Tanmateix, la portaveu ha mantingut l'apel·lació al "diàleg" al govern espanyol per tal d'intentar solucionar el conflicte a Catalunya. "Demanem a Sánchez que s'avoqui al diàleg".

El Govern reclama la dimissió de Borell

Després de la multa de 30.000 euros al ministre Josep Borrell per haver utilitzat informació privilegiada en la venda d'accions d'Abengoa, Artadi ha opinat que hauria de dimitir, ja que és el que passaria "en qualsevol país normal". "És inaudit que segueixi sent ministre. És un escàndol", ha dit la portaveu, que ha demanat una "reflexió" al ministre i també a Pedro Sánchez sobre la mena d'executiu que vol tenir.

Vaga de metges

Artadi ha dit que estan fent el seguiment de la vaga dels metges d'atenció primària i que les negociacions es duen a terme dia a dia amb la voluntat d'arribar a acords. Ha explicat que s'ha posat sobre la taula la possibilitat d'augmentar el nombre de metges i tornar a oferir el complement de productivitat. Tanmateix, també ha admès que encara no hi ha acord en altres qüestions i que els contactes segueixen.

Pel que fa als acords del Govern, Artadi ha explicat que l'executiu impulsa un programa per "conscienciar" la ciutadania en matèria de ciberseguretat; ha obert una consulta pública per elaborar el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya; ha decidit sobre el traspàs de la gestió de tres centres de persones amb discapacitats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i també ha acordat assumir de manera "excepcional" l'obertura i el funcionament de l'estació d'esquí de Boí Taüll davant l'abandonament "unilateral" de l'empresa que fins ara la gestionava i davant la imminència de la temporada d'esquí.