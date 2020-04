El Govern no enviarà cap representant al Senat a la reunió de les autonomies pel covid-19

No hi haurà cap conseller del Govern a la reunió de la comissió de les comunitats autònomes al Senat que se celebra aquest dijous i que ha estat impulsada pel PP. Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ARA, la decisió es va prendre en la reunió del consell executiu d'aquest dimarts. Aquesta comissió s'ha convocat a instàncies del partit del Pablo Casado per abordar "la situació generada" a les autonomies davant l'estat d'alarma decretat fa mes i mig. La sessió començarà a les 12 hores i tampoc comptarà amb la presència de cap senador d'ERC ni de JxCat.

Fonts del Govern consultades per l'ARA justifiquen la seva absència perquè al·leguen que on ha de donar comptes és al Parlament i no a la cambra alta espanyola. "Aquesta comissió la demana el PP i el Govern no hi anirà i menys al Senat, que és el lloc on nosaltres no hem de donar comptes del que fem", conclouen. Des de la Generalitat esgrimeixen un segon motiu i és que critiquen que la sessió del Senat sigui presencial. Consideren, per tant, que anar-hi no només suposaria "perdre un dia" per viatjar a Madrid sinó que, a més, significaria actuar en contra de les crides a mantenir el confinament que s'han fet des de l'administració catalana.

Els recels del PSOE

En els últims temps el govern central ha fet diverses crides perquè la Generalitat participi en els òrgans multilaterals de l'Estat en els quals hi són la resta d'autonomies, però el Govern sempre s'hi ha mostrat refractari. El cas de demà en serà un nou exemple. Aquesta vegada, però, també el PSOE mateix recela d'aquesta comissió. Segons publica Efe, cap president autonòmic dels socialistes serà a la trobada. Hi enviaran en lloc seu consellers del seu gabinet com els de Sanitat o els de Presidència. Els governs socialistes de les Illes Balears i Canàries faran com el català i, directament, no hi tindran cap membre –en aquest cas han al·legat els impediments que ara mateix suposa la insularitat–. Del PP, sí que han confirmat la seva presència la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, així com el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco; el de Múrcia, Fernando López Miras, i el de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Tampoc el govern espanyol li ha volgut donar massa ressò a la comissió. Sánchez no hi serà. L'encarregada de representar l'executiu central serà la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. L'argument del PSOE per justificar el seus recels cap aquesta comissió és que la veuen innecessària i sostenen que ja són suficients les reunions per videoconferència que Sánchez manté cada diumenge amb els presidents autonòmics. Igual que en les videoconferències, no sembla que la reunió del Senat d'aquest dijous confiï a les comunitats cap tipus de poder decisori. La sessió es preveu llarga, però no es planteja cap votació.