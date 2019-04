Guanyem Badalona sumarà per ERC i no per la CUP a les eleccions municipals

El PSC va arribar a un pacte amb el PP ara fa un any per desbancar Dolors Sabater de l’alcaldia de Badalona amb una moció de censura a canvi que fos el seu líder, Álex Pastor, i no pas l’exalcalde Xavier Garcia-Albiol qui la rellevés. Un acord que, com a contrapartida, estableix que els socialistes respectin la llista més votada a les eleccions del mes de maig i, per tant, facilitin un govern del PP si els conservadors superen en regidors Guanyem Badalona.

Aquest és el principal motiu que ha empès la candidatura que aplega comuns i cupaires i que es presenta en coalició amb ERC amb Sabater de nou com a cap de llista, segons ha pogut saber l’ARA, a fer-ho sota el paraigua d’Acord Municipal (AM), la marca blanca dels republicans, i no amb la CUP com fa quatre anys. Conscients que han de ser la força més votada, Guanyem Badalona ha acabat acceptant, a desgrat, sumar per ERC perquè els republicans ho havien posat com a línia vermella per segellar el pacte.

"ERC ens va demanar des d’un principi sumar per la seva marca perquè els interessa obtenir la presidència de la Diputació de Barcelona i nosaltres no tenim cap interès en la Diputació", explica un membre de Guanyem Badalona, que remarca que els representants de l'AMB seran per a la seva formació. Aquest representant assegura a l'ARA que fa quatre anys es van presentar sota el paraigua de la CUP per una qüestió instrumental. "No podíem sumar per l'Entesa perquè ICV es va desmarcar de Guanyem Badalona, ni crear una marca nova perquè no hi havia temps i vam sumar per Poble Actiu per tenir un suport supramunicipal i per poder pagar la campanya", exposa.

Aquest representant es defensa de les crítiques que els hi ha fet arribar la CUP, que en l'assemblea de Cervera va acordar que els nuclis locals podien presentar-se sota el paraigua de la formació o un de propi, però en cap cas fer-ho per un altre partit d'àmbit nacional. "La CUP de Badalona no es presenta a les eleccions, som un partit independent on hi ha membres de la CUP però a títol individual no com a organització", subratlla el militant, que explica que la campanya l'assumirà ERC perquè la direcció de la CUP ja els ha fet saber que no rebran cap suport ni econòmic ni logístic de l'organització.

També admet que dins del nucli de la CUP hi ha gent que no li ha fet gràcia que la candidatura sumi per ERC, però que no hi hi ha hagut trencadissa interna. "Tothom apostava per un front ampli i és un bé major aquest acord", ressalta el el dirigent de la confluència.