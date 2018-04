La Guàrdia Civil atribueix a Pere Aragonès pressions perquè es gastessin 3,4 milions de publicitat de l'1-O

La Guàrdia Civil ha descobert analitzant el correu de Josep Maria Jové, l'exnúmero dos d'Oriol Junqueras (ERC) a la conselleria d'Economia, que va realitzar diferents gestions per aprovar una transferència per valor de 3,4 milions d'euros per a campanyes publicitàries del referèndum, atenent a una petició de Pere Aragonès. Així es desprèn de l'informe amb data de 19 de març de 2018, al qual ha tingut accés Europa Press, que la Guàrdia Civil de Catalunya ha enviat al jutge d'instrucció número 13 de Barcelona.

Els investigadors citen aquesta partida de 3,4 milions de publicitat en quatre correus. En un d'ells, Aragonès, adjunt a la presidència d'ERC i secretari d'Economia de la Generalitat, es comunica amb Anna Tarrach, directora general de Pressupostos, posant en còpia a Jové. "Els diu que el departament de Presidència els demana que accelerin l'aprovació de la transferència del Fons de Contingència per a la partida de Difusió i que entén que han de concretar temes de difusió i que no poden esperar el 5 de setembre", assenyala la Guàrdia Civil, que reprodueix aquest correu.

Segons l'informe policial, Aragonès "comenta que s'hauria de preparar l'aprovació de la transferència per un import de 3 milions, que igualaria la despesa feta en 2016 i que, atenent al fet que Presidència ho reclama, no hi haurà problema si tota la documentació entra el 28 d'agost". Jové contesta aquest correu a Aragonès i Tarrach, als quals diu que "ha demanat que el Nin enviï una petició formal de tota manera". Nin és Joaquim Nin, el secretari de Presidència de la Generalitat, un dels investigats pel Jutjat 13 de Barcelona. Va ser des del correu d'aquesta Secretaria des d'on es respon Jové el 25 d'agost remetent-li còpia d'una carta amb data de 10 de juliol titulat 'Escrit petició aportació publicitat institucional'.

Jové dona detalls llavors a Aragonès i Tarrach sobre la transferència de 3.431.783,85 euros sobre publicitat de l'1-O. "Del contingut es desprèn", diu la Guàrdia Civil, "que el secretari general de Presidència entenia que la petició estava feta i que des de Vicepresidència només podien tramitar-ne una part". "Tot i així", continuen els agents, "es reiterava que es concretessin només aquests 3,4 milions i que s'informés d'això a la secretaria d'Economia -és a dir, a Aragonés-, afegint que, en tot cas, parlessin directament amb Presidència". Aragonés també apareix entre els dirigents que van participar en les reunions reflectides en la Moleskine intervinguda a Jové.

Correu clau entre "elements suprimits"

La Guàrdia Civil va recuperar un correu clau a la carpeta "Elements Suprimits" de Jové que li envia, amb data de 28 d'agost de 2017 (17.49 hores), Olga García Iñiguez, una altra alt càrrec de la Generalitat. Li envia dos documents amb la modificació pressupostària incorporant els 3,4 milions, amb referència a Presidència, "per atendre les necessitats de contractació de les insercions de campanyes de publicitat institucional de la Generalitat".

De l'anàlisi dels correus, la Guàrdia Civil conclou referent a aquesta partida de 3,4 milions per a publicitat de l'1-O que Jové era "coneixedor i estava realitzant totes les gestions necessàries perquè es dugués a terme l'aprovació de la transferència del Fons de Contingència".

D'aquesta manera, s'atenia a les "necessitats de contractació de les insercions de campanyes de publicitat institucional de la Generalitat". "Aquesta campanya podria haver estat la que es va dur a terme per a la realització del referèndum", conclou l'institut armat, remetent-se a diligències policials i lliurades al jutjat el 21 de novembre de 2017.