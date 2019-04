Guia per seguir el debat de candidats del 28-A a Atresmedia

Després del debat d'aquest dilluns a TVE, els quatre principals candidats al 28-A es tornaran a batre aquesta nit a Atresmedia. Un segon i definitiu assalt, a cinc dies de les eleccions, per al qual s'han previst 600 metres de plató i 20 càmeres que seguiran totes les intervencions i reaccions de Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Cs) i Pablo Iglesias (Podem).

El debat, que arrencarà a les 22 hores i durarà dues hores, es podrà seguir a Antena 3 i La Sexta –on la prèvia ja comença a les 21 hores– i estarà moderat pels periodistes Ana Pastor i Vicente Vallés. La discussió s'articularà al voltant de tres blocs temàtics: programa electoral, model territorial / Catalunya i pactes. Abans, però, es farà una pregunta a cada candidat sobre un tema d'actualitat, sense possibilitat de debat, i al final se'ls deixarà el tradicional minut per demanar el vot o afegir el que considerin.

Per sorteig s'ha decidit que el primer en parlar sigui Sánchez i que l'últim torn sigui per a Iglesias. Tots quatre candidats intervindran drets, amb faristols i davant dels moderadors. Les intervencions no seran cronometrades, tot i que sí que hi haurà una "sala del temps", formada per un grup de periodistes, que controlarà i informarà dels temps que vagin utilitzant al llarg del debat. Els candidats no podran fer servir dispositius electrònics durant les dues hores que durarà la trobada i només un dels seus assessors podrà entrar durant les pauses publicitàries.

Pel que fa a l'estratègia dels caps de llista, el PP ha assegurat que Casado intentarà mantenir el to "moderat" i "presidencial" que ja va buscar aquest dilluns a TVE, on Rivera va aparèixer desbocat en la crítica contra Sánchez. El president espanyol va aconseguir sortir viu del debat i va mostrar sintonia amb un Pablo Iglesias que va intentar defugir la confrontació per marcar perfil propi. Avui, segon assalt.