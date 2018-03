Camps nega qualsevol participació en el finançament del PP, en responsabilitza Costa i assenyala Zaplana

L’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha negat qualsevol responsabilitat en el presumpte finançament il·legal del Partit Popular del País Valencià i ha defensat que totes les decisions econòmiques de la formació, incloent-hi el pagament de les campanyes electorals del 2007 i el 2008, corresponien a l'ex secretari general de la formació Ricardo Costa, una versió oposada a la de l'ex número dos, que al gener va reconèixer que el PP rebia "diner negre" i que va assegurar que era l'excap del Consell qui tenia l'última paraula i qui va prendre "la decisió de contractar Orange Market".

Les declaracions de Camps s'han produït en qualitat de testimoni en el judici a la trama valenciana de la Gürtel, que se celebra a l'Audiència Nacional i en el qual s'analitza el presumpte finançament il·legal de les campanyes electorals dels populars valencians.

L'expresident valencià també ha negat ser coneixedor de la presumpta reunió que Luis Bárcenas, extresorer del Partit Popular a escala estatal, i Ricardo Costa haurien mantingut i on l'ex mà dreta de Camps hauria explicat el sistema de finançament construït pel PP valencià. Aquestes revelacions haurien provocat que Bárcenas li va repliqués: "Això és una pràctica prohibida a escala nacional" perquè "seria un Filesa 2".

"Mai hauria permès un sistema de pagaments com el que m'està dient. Mai hauria enviat ningú a parlar amb Bárcenas. No té cap sentit, nego la major", ha assegurat Camps. La versió de l'expresident es contradiu amb el reconeixement fet pels dirigents de la trama Gürtel, Francisco Correa i Álvaro Pérez, així com amb les confessions de nou empresaris que han admès haver pagat actes de les campanyes electorals dels conservadors valencians.

Nou empresaris processats en el cas Gürtel valencià admeten haver finançat il·legalment el PP de Francisco Camps

Camps assenyala Eduardo Zaplana

Les negatives de Francisco Camps s'han ampliat al coneixement de l'empresa Orange Market, que l'excap del Consell ha assegurat que organitzava els actes "perquè ho estava fent des del 2002". En aquest punt, el dirigent popular ha afirmat que Orange Market va començar a treballar amb el PP valencià amb Eduardo Zaplana i que ell va conèixer el seu màxim dirigent perquè " Eduardo Zaplana em va enviar Álvaro Pérez." L'expresident també ha defensat que desconeixia que aquesta empresa contractava amb la Generalitat Valenciana.



Amb el seu testimoni, l'expresident valencià se suma a la versió defensada pels exvicepresidents Vicente Rambla i Víctor Campos, així com pel visecretari David Serra, que van responsabilitzar de tota la gestió econòmica l'ex secretari general del partit, Ricardo Costa. Camps s'oposa a les confessions dels dirigents de la presumpta trama, Francisco Correa i Álvaro Pérez, que situen l'expresident com la persona que tenia l'última paraula.