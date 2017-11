Hisenda demana al Tribunal de Comptes que citi a declarar tots els alcaldes que van viatjar a Brussel·les

Hisenda ja va avisar els alcaldes que havien viatjat a Brussel·les que emprendria mesures si s'havien pagat el viatge amb fons públics, després que diversos alcaldes reconeguessin que els havien pagat amb fons municipals en considerar que com que anaven a la capital belga en representació institucional es podia sufragar el cost del viatge amb diners de l'Ajuntament. Però, per al ministeri de Cristóbal Montoro, aquesta és una despesa il·legal que no es pot pagar amb fons públics i, per això, ha demanat a la fiscalia del Tribunal de Comptes que citi a declarar els 200 alcaldes que es van desplaçar a la capital belga a més dels eurodiputats Ramon Tremosa , Josep Maria Terricabras i Jordi Solé .



Així consta en el document que Hisenda ha enviat al Tribunal de Comptes i al qual ha tingut accés l'ARA. En el requeriment, Hisenda cita diverses informacions aparegudes en mitjans com 'El Mundo' o ' El Independiente ', en les quals alcaldes com l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, expliquen que el seu viatge va anar a càrrec de l'Ajuntament. També se cita l'afirmació del l'alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch , que és alhora president de l'Associació Catalana de Municipis ( ACM ) en unes declaracions on afirma que no havia contrastat si cada alcalde havia pagat el viatge de la seva pròpia butxaca. Fonts municipals indicaven el mateix a aquest diari.

La vinculació dels eurodiputats queda justificada, segons Hisenda, per les mateixes declaracions de

Buch

, que assegura a 'El Mundo' que el lloguer de la sala del

Bozar

a Brussel·les va anar a càrrec dels eurodiputats Ramon

Tremosa

, Josep Maria

Terricabras

i Jordi

Solé

.

Per tot plegat, Hisenda diu que "hi ha arguments prou

sustentats

que permeten apreciar indiciàriament que el total o part de les despeses derivades del viatge en avió, transport a Brussel·les, manutenció i lloguer de local per a la celebració de la reunió de suport als exmembres del govern de Catalunya a Brussel·les no han sigut sufragats per mitjans privats sinó que han pogut fer-se servir fons de caràcter públic".

El ministeri de Montoro conclou, doncs, que haver fet servir aquests fons per a una finalitat

diferent a la

prevista legalment podria implicar "una eventual responsabilitat comptable", justament el que es busca amb aquesta denúncia.