Iceta evitar valorar l'himne de Marta Sánchez: "No em ficaria en aquest vesper. Dels símbols ens interessa que ens uneixin, que ens sentim representats"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha parlat de la sol·licitud d'empara al TC, de la decisió d'Anna Gabriel de no declarar al Suprem i, fins i tot, de la lletra que Marta Sánchez ha posat a l'himne espanyol, en una entrevista a RNE. Sobre l'himne, però, no ha volgut entrar en valoracions: "No em ficaria en aquest jardí". Encara que assegura que no l'ha escoltat, considera que "no podem posar lletra a aquest himne" perquè "el nostre no és així" i ha explicat que considera que els himnes s'han de deixar tal com eren en el moment en què es van crear. "Dels símbols ens interessa que ens uneixin, que ens sentim representats", ha plantejat.

El líder del PSC ha explicat que el partit ha demanat al TC que declari "que s'han incomplert els terminis", perquè així comencin "a córrer els temps" perquè es realitzi el ple d'investidura i, si no, que es convoquin eleccions. S'ha mostrat a favor de les propostes de Ciutadans i Catalunya en Comú de fer un ple extraordinari però ha criticat la capacitat de comunicació entre els partits en explicar que Ciutadans va informar el PSC de la sol·licitud de ple per whatsapp.

"Les coses continuen bloquejades perquè l'independentisme segueix tenint dificultats per acceptar la realitat"

Iceta també ha carregat contra els independentistes: "Les coses continuen bloquejades perquè l'independentisme segueix tenint dificultats per acceptar la realitat". Creu que "no hi ha acord" entre els partits independentistes. "JxCat continua dient que s'ha de modificar la llei per permetre una investidura telemàtica i ERC sembla que s'està decantant per un president que presenti el seu programa al Parlament", ha afirmat. Iceta també ha ironitzat sobre la possibilitat de la investidura simbòlica de Puigdemont a Brussel·les. Si fan una performance a Brussel·les, ells mateixos", ha dit. El líder del PSC considera que la possibilitat d'investir Jordi Sànchez "és una idea de Puigdemont per dir que el president és ell" i que "la presidència efectiva no pot recaure en una persona que té limitada la seva capacitat d'actuar".

"No es pot canviar una política educativa en aplicació de l'article 155"

Sobre la sentència del TC que ahir va anul·lar les 'beques Wert' de la Lomce per estudiar en castellà, considera que demostra que "el TC actua amb independència". "Amb les seves decisions demostra que té el seu criteri", ha afegit. "El TC ens ve a dir: compte, hi ha unes lleis, una Constitució, un Estatut, s'han de respectar, no es poden buscar reformes apressades a cop de titular", ha afirmat, i ha conclòs: "No es pot canviar una política educativa en aplicació de l'article 155".

"L'independentisme es resisteix a reconèixer que les coses no eren el que semblaven"

El líder del PSC ha valorat d'Anna Gabriel de no declarar al Suprem. "Molta gent acusava a altra de no estar disposats a sacrificis personals i ella tampoc a l'hora de la veritat", ha dit, i ha afegit: "L'independentisme es resisteix a reconèixer que les coses no eren el que semblaven". Sobre les declaracions al Suprem d'Artur Mas i Neus Lloveras, ha dit que "s'han d'analitzar com a part de legitimes estratègies de defensa". Assegura que es mantenen discrepàncies: "Davant del jutge diuen que això no anava en serio i de cara als ciutadans es construeix una èpica de la construcció de la República".