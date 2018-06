El PSC considera un "error" el nomenament de Serret com a delegada a Brussel·les

El nomenament de Meritxell Serret com a delegada del Govern a Brussel·les no ha agradat els socialistes. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat "d’error" la decisió de l'executiu de Quim Torra i l'emmarca en la "via de l'enfrontament i falta de cooperació" que atribueix al Govern. "Crec que val la pena nomenar persones que puguin desenvolupar les seves funcions en plenitud. Creiem que una persona que té la seva mobilitat reduïda no és la millor per desenvolupar aquesta tasca”, ha dit Iceta a Brussel·les, on aquest dimarts s’ha reunit amb el comissari europeu d’Economia, Pierre Moscovici, i amb la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini.

El primer secretari del PSC també considera –tot i que no hi ha cap norma que ho impedeixi– que Serret (ERC) no podrà mantenir reunions amb els responsables de la Comissió Europea o l'Eurocambra. "La pregunta avui és quants anys més han de passar fins que responsables del govern de la Generalitat puguin mantenir reunions institucionals normals a Europa amb les institucions europees", ha subratllat.

De fet, Serret ha trepitjat en més d'una ocasió el Parlament Europeu i es pot moure lliurement per Bèlgica. La justícia del país va rebutjar l'euroordre contra l'exconsellera d'Agricultura que havia emès el jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena.

Visita d'Iglesias a Soto del Real

Pel que fa a la decisió del líder de Podem, Pablo Iglesias, de visitar Jordi Cuixart a la presó de Soto del Real, Iceta ha aplaudit el gest, que considera que serveix per construir ponts de diàleg. "Em sembla bé tota iniciativa de tot dirigent polític que pretengui ajudar en la via del diàleg i de la reconnexió dels dos governs", ha subratllat.

El líder del PSC ha assegurat que espera "que tothom entengui aquesta finestra d’oportunitat que s’obre” per al diàleg. “Val molt la pena que l’aprofitem”, ha dit. Iceta ha confessat que ell mateix visitaria els dirigents catalans empresonats si se’n fes una lectura política equivocada: "Si jo sabés que no se sabria, ja ho hauria fet. Una cosa són les actituds personals i l’altra és la lectura política que se'n faci".