Iceta veu un error donar-li a Puigdemont un "plus de representativitat" en al·lusió a la possible reunió amb Iglesias

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha considerat que és un error donar-li a l'expresident català Carles Puigdemont un "plus de representativitat" que a hores d'ara creu que ja no té i per aquest motiu ha criticat la possible visita del líder de Podem, Pablo Iglesias, a la seva residència a Waterloo. En una entrevista aquest dilluns a RNE, ha atribuït la futura trobada entre Iglesias i Puigdemont al rol que vol jugar el líder de la formació lila: "Iglesias està llançant una certa ofensiva de quin és el seu paper en la política i potser ha considerat que és una manera de reforçar la seva personalitat", ha opinat.

Sobre la visita d'Iglesias al líder d'ERC, Oriol Junqueras, a la presó de Lledoners la setmana passada, el primer secretari del PSC ha assenyalat que és útil que els polítics parlin i "tot el que pugui contribuir a tirar endavant els pressupostos és benvingut", ha anotat, malgrat que ha reiterat que no és un emissari de Pedro Sánchez. Aquest argument ja el va posar sobre la taula dissabte el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, que va deixar clar que l'acció de l'executiu central no es veurà "gens condicionada" per la posició del líder de Podem, Pablo Iglesias, sobre els presos independentistes, perquè "no actua en nom del govern", després que aquest reclamés "gestos" al PSOE.

Iceta també ha advertit que els socialistes no donaran suport als comptes del govern municipal d'Ada Colau a Barcelona com a part d'un acord a tres bandes entre comuns, PSC i l'independentisme al consistori, el Parlament i el govern espanyol: "Són qüestions absolutament diferents". Iceta ha dit que ara Colau s'adona que es va equivocar trencant el seu pacte de govern amb el PSC, però ha remarcat que no poden aprovar els seus pressupostos perquè discrepen "de manera molt profunda" amb l'orientació política que l'alcaldessa li està donant a la ciutat.