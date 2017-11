Iceta garanteix que el PSC no assumirà el programa d'Units per Avançar i reivindica l'aliança davant del sectarisme

Miquel Iceta és conscient que l'aliança que ahir el PSC va segellar amb Units per Avançar, formació hereva d'Unió, de cara al 21-D és -si més no- polèmica. El fet d'incloure Ramon Espadaler com a número 3 a la llista dels socialistes per Barcelona ha generat crítiques externes i incomoditats internes. És per això que aquest dijous ha fet una defensa aferrissada d'aquest acord que "no és una coalició ni prefigura col·laboracions futures".

En una conferència al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona sota el títol 'Solucions per a Catalunya', el primer secretari ha assegurat que el pacte amb els democristians "és la resposta generosa i intel·ligent a una situació excepcional", i ha garantit que "ni el PSC fa seu el programa d'Units per Avançar, ni Units per Avançar fa seu el programa del PSC". De manera semblant, Espadaler ja havia afirmat aquest dijous en una entrevista a TV3 que "ni el PSC se n’ha anat cap al centre ni nosaltres cap a l’esquerra".

"És normal que aquest acord hagi aixecat crítiques dels nostres adversaris. Hi ha qui no és capaç d'acordar amb altres, llevat que comparteixin al 100% les seves idees", ha assenyalat Iceta, que ha convidat els assistents a deixar enrere "actituds sectàries". El que, malgrat les diferències, uneix els socialistes amb els hereus d'Unió -ha insistit- és "la necessitat d'enfortir el catalanisme no independentista" i "el compromís de no resignar-nos a un empat d'impotències entre l'independentisme i l'immobilisme"; és a dir: la tercera via.

A nivell intern, els socialistes entenen que l'aliança amb els d'Espadaler és una manera d'aglutinar els votants catalanistes moderats i destaquen que el pacte dona a les formacions llibertat de vot al Parlament quan les formacions s'enfrontin a temes en els quals difereixen. No obstant això, també admeten que fer campanya al costat d'algú que, per exemple, s'oposa al matrimoni homosexual, no serà còmode. El primer dany col·lateral del pacte ha estat el fet que l'alcalde de Gimenells, Dante Pérez, estripés el carnet del partit, tot i que per una raó molt diferent: no es veia capaç d'anar a les eleccions amb els "nacionalistes d'Unió". Aquest dijous s'ha sabut que Pérez ha fitxat pel PP i anirà de número dos a la llista dels populars per Lleida el 21-D.

Cap marge per al referèndum pactat

Malgrat que el batlle ha justificat el seu gest expressant el seu desacord amb la posició d'Units per avançar en la qüestió nacional, la realitat és que l'acord electoral assumeix plenament els postulats socialistes per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat: no el referèndum pactat -com sí que defensava Unió- i sí a la reforma constitucional. Aquest dijous Iceta ha desgranat la seva proposta. Tal com havia apuntat l'ARA, la novetat en el programa del PSC és el pacte d'estat que el líder socialista ja havia plantejat a Puigdemont com a solució per evitar l'aplicació de l'article 155.

El líder del PSC ha explicat que el pacte d'estat que proposa es basa en "negociar" les 46 demandes que Carles Puigdemont va presentar a Mariano Rajoy, en les que veu "moltes possibilitats d'arribar a acords". La primera d'aquelles demandes, però, és la convocatòria d'un referèndum acordat amb l'Estat, un extrem al qual Iceta ha tornat a tancar la porta: "Més que pactar una votació, vull pactar un acord", ha dit, reproduint les paraules que consten a l'acord amb Units per Avançar.

Desenvolupar l'Estatut, abordar la negociació del finançament autonòmic, impulsar un pla d'inversió en infraestructures o aprofundir en el reconeixement de la llengua, cultura i símbols de Catalunya són alguns dels temes que Iceta creu que cal abordar en aquest pacte d'estat, el qual culminaria amb una reforma de la Constitució en sentit federal. Una reforma que -aquest cop sí- "hauria de ser votada en referèndum pels ciutadans.

Iceta, que ha reivindicat els seus esforços de mediació per evitar la intervenció de l'autonomia -que va acabar avalant-, ha dit que al seva proposta "no va de fer un pacte per acontentar als independentistes. Va de fer un Pacte per a convèncer una àmplia majoria". Després de carregat contra el fracàs del projecte independentista, contra la "rauxa" i "els projectes que divideixen la societat entre bons i mals catalans", ha cridat a "canviar de rumb" a les eleccions del 21-D a partir de la unió del "catalanisme pragmàtic". "Jo no vull arribar tot sol a cap Ítaca [...] Vull ser president per superar la divisió entre catalans. Si sóc elegit president ho sacrificaré tot al servei d’aquest objectiu", ha dit entre grans aplaudiments.

Entre el públic hi havia l'exvicepresident del Tribunal Constitucional Eugeni Gay; l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros; la portaveu de CCOO de Catalunya, Montse Ros; el cantautor Joan Manuel Serrat i l'actor Abel Folk.