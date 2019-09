Interior envia un reforç d'antidisturbis de la Policia Nacional pel segon aniversari de l'1-O

El ministeri de l'Interior enviarà aquest cap de setmana a Catalunya un reforç d'agents antidisturbis de la Policia Nacional coincidint amb el segon aniversari del referèndum de l'1-O i els dies previs a l'anunciada resposta a la sentència del judici al Procés, que s'espera durant la primera quinzena d'octubre. L'ARA ha pogut confirmar per fonts policials el dispositiu, que 'El Periódico' xifra en 200 efectius, distribuïts en quatre Unitats d'Intervenció Policial (UIP) de 50 cadascuna.

El titular del ministeri, Fernando Grande-Marlaska, ja va posar sobre la taula la possibilitat d'enviar un reforç a Catalunya en declaracions a RNE aquest dilluns. "Evidentment, davant de circumstàncies concretes s’actua amb els mitjans necessaris", va advertir. L'endemà es confirma el dispositiu, que estaria destinat a protegir la seu de la delegació del govern espanyol, la prefectura superior de la Policia Nacional i el CIE de la Zona Franca. En declaracions als mitjans des de Logronyo, Marlaska ha assegurat la coordinació del reforç la porten els Mossos d'Esquadra i serà la policia catalana qui decidirà "en termes de necessitat i proporcionalitat" la xifra de recursos. "És un treball ordinari", ha apuntat el ministre.

Segons 'El Periódico' els agents s'allotjaran en hotels de Castelldefels i Salou i arribaran aquest cap de setmana, però les fonts consultades per l'ARA no han concretat fins quan s'allargarà l'estada. Així, l'Estat opta per enviar de nou un contingent, tal com ja va fer l'any passat amb 450 efectius que es van desplaçar amb motiu de la Diada i el primer aniversari de l'1-O.