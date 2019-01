El PSC reclama a Valls que prescindeixi del suport de Cs després del pacte amb Vox

L'eurodiputat del PSC, Javi López, ha reclamat aquest divendres a Manuel Valls, candidat a l'alcaldia de Barcelona, que prescindeixi del suport de Cs si no vol ser "corresponsable" de l'acord de la formació taronja i el PP amb Vox a Andalusia. Recordant que l'ex primer ministre francès es va oposar a un pacte programàtic amb l'extrema dreta, López l'ha instat a ser "coherent" i "actuar en conseqüència": "Hauria de ser decidir sobre la seva candidatura i prescindir del suport de Cs", ha dit en roda de premsa a la seu del PSC.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i el candidat socialista a Barcelona, Jaume Collboni, ja havien demanat a Valls fa uns dies el compromís de desvincular-se de Cs en cas que els d'Albert Rivera acabessin pactant amb Vox a la Junta, i López hi ha tornat un cop s'ha confirmat la "greu irresponsabilitat" de Cs. "Els que volien ser els Macrons espanyols han acabat pactant amb els socis de Marine Le Pen per construir governs amb temps rècord", ha lamentat. També ha insisitit que Valls passarà de ser "presoner" a "corresponsable" de l'aliança de la "triple dreta" si porta la bandera de Cs a les eleccions municipals.

Voluntat de tornar a ser el candidat del PSC

López, que ha confirmat la seva intenció de continuar com a candidat del PSC a les eleccions europees del maig, ha donat per fet que, "malauradament", Vox entrarà al Parlament Europeu després d'haver-ho fet a la cambra andalusa. "Les forces que han lluitat per atiar l'odi al diferent [...] i que han apostat per sortides autoritàries i antidemocràtiques probablement agafaran força", ha argumentat. Amb tot, ha destacat la importància dels comicis europeus i ha assegurat que seran "batalla absolutament existencial per al futur" i "l'ànima d'Europa".

Al seu parer, "Espanya és el país que més ha trigat en tenir extrema dreta però també el que menys ha trigat en normalitzar la seva presència". En tot cas, però, ha destacat que l'arribada de l'extrema dreta a les institucions "reconnecta" l'estat espanyol amb el "debat europeu" i recorda quin serà el "combat polític en les pròximes eleccions".

EL PSC, el partit amb més "interlocució" europea

López ha aprofitat l'ocasió per fer balanç dels últims cinc anys al Parlament Europeu i ha celebrat que hagi arribat el "creixement" després de "l'etapa més fosca de retallades". Ha admès, però, que encara no estem en un "punt de retorn", que encara hi ha "cicatrius" de la crisi econòmica i que la baixada de l'atur ha arribat acompanyada sovint d'un augment de la "precarietat". Amb tot, ha destacat la feina que s'està fent a Brussel·les per una directiva de condicions de treball, un paquet de conciliació i la creació d'una autoritat laboral europea.

Després de posar en valor la tasca dels socialistes europeus per garantir una Europa "més social" i igualitària, així com per l'"exigència" davant la crisi dels refugiats, el Brexit o l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, López també ha volgut destacar que el PSC és la força política catalana amb "més nivell d'interlocució" a les institucions europees. Posant exemples de les reunions que els últims mesos han mantingut Iceta i altres dirigents del partit amb responsables de la Comissió Europea, ha assegurat que moltes de les posicions de la Unió Europea en relació al Procés "tenen molt a veure amb el que han defensat els socialistes catalans".