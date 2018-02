Jordi Montull surt de la presó després de pagar els 100.000 euros de fiança

L'exnúmero dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ha sortit de la presó de Brians 2 aquest dimarts després de pagar els 100.000 euros de fiança que li va imposar finalment l'Audiència de Barcelona. A Montull el van condemnar a set anys i mig de presó per l'espoli del Palau de la Música. Inicialment el tribunal en va ordenar l'ingrés immediat entre reixes, mentre que el Tribunal Suprem valora el seu recurs contra la sentència. Però després l'Audiència va decidir canviar aquesta situació i permetre que tant ell com l'expresident del Palau de la Música poguessin sortir en llibertat provisional si pagaven una fiança, que és la que Montull ha fet efectiva aquest dimarts.

Montull haurà estat 22 dies entre reixes. L'Audiència de Barcelona en va ordenar l' ingrés immediat a la presó el 5 de febrer. L'ex número dos del Palau ha passat tota la seva estada al mòdul d'infermeria, primer de Brians 1 i després a Brians 2, separat de la resta de presos. És la mateixa àrea on ha estat també Fèlix Millet, a qui divendres passat van traslladar a l'hospital Mútua de Terrassa per una insuficiència respiratòria.

Segons fonts judicials, Millet – condemnat a nou anys i vuit mesos de presó– continua hospitalitzat i no ha dipositat la fiança de 400.000 euros que finalment li va imposar el tribunal com a condició per poder sortir en llibertat provisional.

Risc de fuga

A Montull li han retirat el passaport, té prohibit sortir de l'Estat i haurà de comparèixer periòdicament als jutjats. Tot i haver imposat finalment una fiança als dos condemnats, l'Audiència de Barcelona insistia en la seva última resolució que hi havia risc que els dos exresponsables del Palau de la Música fugissin. Creuen que no és un impediment que "tinguin família" a Catalunya i hi hagin viscut "durant molt de temps", com al·legaven les seves defenses. El tribunal també considerava que l'edat dels condemnats –Millet té 82 anys i Montull, 75– tampoc els impedeix marxar a l'estranger si aquesta fos la seva "voluntat".

Pels magistrats, el principal argument per pensar que poden fugir és que Millet i Montull podrien tenir diners a l'estranger, ja que fins ara només s'ha aconseguit recuperar "una petita part" de l'"elevadíssima quantitat de fons malversats", per la qual cosa l'Audiència no descarta que hi continuïn havent diners "ocults". Per això, els magistrats van establir que en cas que paguessin la fiança, Millet i Montull haurien de comparèixer periòdicament als jutjats, els retirarien el passaport i no podrien sortir de l'Estat.